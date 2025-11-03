TÜİK verileri açıklandı: Ekim ayı yurtiçi üretici enflasyonu belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin yurtiçi üretici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık bazda yüzde 27, aylık bazda ise yüzde 1,63 arttı.

Verilere göre Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,63, aralık ayına göre yüzde 25,67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 artış gösterdi. Böylece üretici enflasyonu yıllık bazda bir önceki aya kıyasla hız kazandı.

SANAYİ SEKTÖRLERİNDE ARTIŞ

Sanayinin dört ana sektöründe yıllık artışlar sırasıyla madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31,79, imalatta yüzde 26,91, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 24,31, su temininde ise yüzde 56,26 olarak kaydedildi.

Aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,25, imalatta yüzde 1,83, su temininde yüzde 2,36 artış olurken; elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında yüzde 1,16 azalış yaşandı.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA GELİŞMELER

Ana sanayi gruplarına bakıldığında yıllık bazda ara mallarında yüzde 22,33, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,07, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,91, enerjide yüzde 25,05 ve sermaye mallarında yüzde 27,27 artış görüldü.

Aylık bazda ise ara mallarında yüzde 1,57, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,95, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,43, sermaye mallarında yüzde 1,18 artış olurken enerjide yüzde 0,65 düşüş kaydedildi.