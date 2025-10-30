TÜİK verileri açıklandı: Ekonomik Güven Endeksi ekim ayında yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı. Eylülde 98 olan endeks, ekimde yüzde 0,3 artışla 98,2’ye ulaştı.
Tüketici güven endeksi ise aynı dönemde yüzde 0,3 azalarak 83,6 seviyesine geriledi.
SEKTÖRLERDE GÜVEN ENDEKSLERİ FARKLI SEYRETTİ
Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 artışla 102,0 değerine yükseldi.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,3 azalarak 110,7 olurken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,7 artışla 113,2 seviyesine çıktı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 5,3 düşüşle 83,7 olarak gerçekleşti.
Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, Mart 2025’te görülen 100,8 seviyesinden sonraki en yüksek değer oldu.