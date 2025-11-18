TÜİK verileri açıklandı: Genç işsizliği yüksek, çalışma saatleri uzun!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin işgücü piyasasında temmuz-eylül döneminde işsizlik oranı değişim göstermedi. İstihdam ve işgücüne katılma oranlarında küçük dalgalanmalar görüldü.

İŞSİZLİK ORANI Y ÜZDE 8,5 SEV İYESİNDE

TÜİK’in Hanehalkı İşgücü Araştırması verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azalarak 3 milyon 10 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,5 olarak kaydedildi. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,0, kadınlarda ise yüzde 11,2 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI Y ÜZDE 49,0 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 65 bin kişi artarak 32 milyon 558 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı yüzde 49,0 olarak kaydedildi; bu oran erkeklerde yüzde 66,2, kadınlarda ise yüzde 32,1 oldu.

İŞG ÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,5

İşgücüne katılan kişi sayısı 35 milyon 568 bin kişi olarak hesaplandı. İşgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 53,5 oldu. Erkeklerde bu oran yüzde 71,2, kadınlarda ise yüzde 36,2 olarak ölçüldü.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK Y ÜZDE 15,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 0,5 puanlık azalışla yüzde 15,3 seviyesinde gerçekleşti. Bu grupta erkeklerin işsizlik oranı yüzde 11,7, kadınların işsizlik oranı ise yüzde 21,8 olarak kaydedildi.

SEKTÖREL İSTİHDAMDA HİZMET ÖNE ÇIKIYOR

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, istihdam edilenlerin yüzde 14,0’ü tarım, yüzde 19,8’i sanayi, yüzde 7,0’ı inşaat ve yüzde 59,3’ü hizmet sektöründe yer aldı. Tarımda 13 bin, inşaatta 40 bin, hizmet sektöründe 159 bin kişi artış görülürken, sanayi sektöründe 147 bin kişi azaldı.

HAFTALIK ÇALI ŞMA S ÜRES İ 42,5 SAAT

İstihdam edilenlerin işbaşında olduğu sürelerin haftalık ortalaması 42,5 saat olarak gerçekleşti. Bu süre bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat arttı.

ATIL İŞG ÜCÜ ORANI YÜZDE 29,4

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı yüzde 29,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,9, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 20,3 olarak hesaplandı.