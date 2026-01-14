TÜİK verileri açıklandı: İthalat miktar endeksi kasım ayında artışa geçti!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Dış Ticaret Endeksleri’ne göre, ihracat birim değer endeksi 2025 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artış gösterdi.

İHRACATTA BİRİM DEĞER ARTIŞI SÜRDÜ

Kasım ayında ihracat birim değer endeksi; gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) yüzde 13,2 yükseldi. Aynı dönemde yakıtlar grubunda ise yüzde 4,2’lik düşüş kaydedildi.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ GERİLEDİ

İhracat miktar endeksi, kasım ayında yıllık bazda yüzde 9,3 azaldı. Alt kalemlere bakıldığında gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,3, yakıtlarda yüzde 6,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) yüzde 8,4 düşüş yaşandı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 2,2 YÜKSELDİ

İthalat birim değer endeksi, Kasım 2025’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,3 artış görülürken, imalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) yüzde 1,4 yükseliş kaydedildi. Buna karşılık yakıtlarda yüzde 8,3, ham maddelerde (yakıt hariç) ise yüzde 2,6 düşüş yaşandı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ SINIRLI ARTTI

İthalat miktar endeksi kasım ayında yıllık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,6, imalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) yüzde 3,8 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,4 artış olurken, yakıtlarda yüzde 8,6 azalış kaydedildi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi, 2025 Ekim ayında 138,2 iken kasım ayında yüzde 3,6 artarak 143,2’ye yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise endeks, 2024 yılı kasım ayındaki 155,4 seviyesinden 2025 yılı Kasım ayında yüzde 5,6 azalarak 146,7’ye geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi ise Ekim 2025’te 128,4 iken Kasım ayında yüzde 1,2 artışla 129,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi, 2024 yılı Kasım ayında 124,7 iken 2025 yılı Kasım ayında yüzde 3,5 artarak 129,1 olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET HADDİ 92,8’E YÜKSELDİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, 2024 yılı Kasım ayında 84,8 düzeyindeydi. Bu değer, 2025 yılı Kasım ayında 8,0 puan artışla 92,8 olarak hesaplandı.