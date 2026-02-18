TÜİK verileri açıklandı: Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı IV. çeyrek (Ekim-Aralık) dönemine ilişkin İşgücü İstatistikleri’ni yayımladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak kaydedildi. İşsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre geriledi.

İŞSİZ SAYISI 2 MİLYON 913 BİN KİŞİ

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 58 bin kişi azalarak 2 milyon 913 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puanlık düşüşle yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,1’E YÜKSELDİ

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 686 bin kişiye çıktı. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 49,1 oldu.

İstihdam oranı erkeklerde yüzde 66,7, kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,5

İşgücü, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 78 bin kişi artarak 35 milyon 599 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 53,5 seviyesine yükseldi.

Bu oran erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda ise yüzde 35,9 olarak hesaplandı.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 14,9

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalarak yüzde 14,9 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,8, genç kadınlarda ise yüzde 20,7 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMIN YÜZDE 59,3’Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, 2025 yılı IV. çeyreğinde tarım sektöründe istihdam 33 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 83 bin kişi, inşaat sektöründe 3 bin kişi ve hizmet sektöründe 83 bin kişi artış kaydetti.

Toplam istihdamın yüzde 13,8’i tarım, yüzde 20,0’ı sanayi, yüzde 6,9’u inşaat ve yüzde 59,3’ü hizmet sektöründe yer aldı.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 42,6 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişmeyerek 42,6 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 29,0

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizleri kapsayan atıl işgücü oranı 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalarak yüzde 29,0 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,9 olarak hesaplanırken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,7 olarak tahmin edildi.