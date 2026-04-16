TÜİK verileri açıklandı: Trafikte en çok hangi marka araç tercih edildi?

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart 2026 dönemine ilişkin Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre mart ayında 159 bin 931 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2’sini otomobil, yüzde 34,8’ini motosiklet, yüzde 10,1’ini kamyonet oluşturdu. Kalan kısmı ise kamyon, traktör, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar olarak kaydedildi.

AYLIK ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 31,3 arttı. Aylık bazda motosiklet yüzde 51,0, otomobil yüzde 27,2, traktör yüzde 19,3, minibüs yüzde 17,7, kamyonet yüzde 12,8 ve otobüs yüzde 4,5 oranında artış gösterdi.

Buna karşılık özel amaçlı taşıtlarda yüzde 28,9, kamyonlarda ise yüzde 10,5 oranında azalış kaydedildi.

YILLIK BAZDA GERİLEME YAŞANDI

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 azaldı. Bu dönemde otobüs ve minibüs sayısında artış görülürken, traktör, özel amaçlı taşıt, kamyon, motosiklet, otomobil ve kamyonet kategorilerinde düşüş gerçekleşti.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 34 MİLYONU AŞTI

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 23 bin 986 oldu. Toplam taşıtların yüzde 51,8’ini otomobil, yüzde 21,2’sini motosiklet, yüzde 14,6’sını kamyonet oluşturdu.

TAŞIT DEVRİ 870 BİNİ AŞTI

Mart ayında 870 bin 992 adet taşıtın devri yapıldı. Devri gerçekleştirilen taşıtların büyük bölümünü otomobiller oluştururken, kamyonet ve motosikletler de öne çıkan diğer kategoriler arasında yer aldı.

OTOMOBİL KAYITLARINDA MARKA DAĞILIMI

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan 80 bin 348 adet otomobilin marka dağılımında en yüksek payı Renault aldı. Toyota, Peugeot, Volkswagen ve Hyundai ise öne çıkan diğer markalar arasında yer aldı.

İLK ÇEYREKTE TAŞIT SAYISI ARTTI

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 azalarak 426 bin 342 adet oldu. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 23,1 artarak 13 bin 42 adede yükseldi. Böylece toplam taşıt sayısında 413 bin 300 adet artış gerçekleşti.

YAKIT TÜRÜNDE BENZİN İLK SIRADA

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 41,1’i benzin yakıtlı olurken, hibrit ve elektrikli araçlar da önemli pay aldı. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobillerde dizel, benzin ve LPG yakıt türleri öne çıktı.

MOTOR HACMİ VE RENK TERCİHLERİ

Ocak-Mart döneminde kaydı yapılan otomobillerde en yüksek payı 1300 ve altı motor silindir hacmine sahip araçlar aldı. Renk tercihinde ise gri otomobiller ilk sırada yer alırken, beyaz ve siyah renkler de öne çıkan diğer seçenekler oldu.