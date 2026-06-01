TÜİK verileri açıklandı: Türkiye 2026 yılı ilk çeyreğinde ne kadar büyüdü?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Dönemsel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla verilerine göre, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2026 yılının birinci çeyreğinde zincirlenmiş hacim endeksiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 arttı.

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 9,5 ile en yüksek büyümeyi kaydetti.

Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 5,2, tarım sektörü yüzde 4,6, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,5, inşaat sektörü yüzde 3,2 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3 büyüme gösterdi.

Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,9, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,8 artış kaydetti. Sanayi sektörü ise yüzde 0,8 daraldı.

ÇEYREKLİK BÜYÜME YÜZDE 0,1 OLDU

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise 2026 yılının birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 yükseldi.

GSYH 16,9 TRİLYON TL’Yİ AŞTI

Üretim yöntemiyle hesaplanan Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, cari fiyatlarla 2026 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,7 artarak 16 trilyon 999 milyar 977 milyon TL’ye ulaştı.

GSYH’nin birinci çeyrek değeri ABD Doları bazında ise 389 milyar 598 milyon olarak hesaplandı.

HANEHALKI TÜKETİMİ ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,1 yükselirken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 3 artış gösterdi.

İHRACAT VE İTHALAT GERİLEDİ

Mal ve hizmet ihracatı, 2026 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 azaldı.

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 2 gerileme kaydetti.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN PAYI SABİT KALDI

İşgücü ödemeleri, 2026 yılının birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,9 arttı. Net işletme artığı ve karma gelir ise yüzde 34,4 yükseldi.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi yüzde 42,7 seviyesinde kaldı.

Net işletme artığı ve karma gelirin payı ise yüzde 36,3’ten yüzde 35,8’e geriledi.