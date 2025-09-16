TÜİK verileri açıklandı: Ücretli çalışan sayısı yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artış kaydetti. Geçen yıl temmuz ayında 15 milyon 910 bin 286 olan ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında 16 milyon 101 bin 724 kişiye ulaştı.

Alt sektörlere bakıldığında, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,5 düşüş yaşanırken, inşaat sektöründe yüzde 7,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,5 artış kaydedildi.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK BAZDA DA ARTTI

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 2025 temmuz ayında ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre de yüzde 0,3 yükseldi.

Aylık detaylara bakıldığında, sanayi sektöründe yüzde 0,1 düşüş görülürken, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 artış yaşandı.