TÜİK verileri açıklandı: Ücretli çalışan sayısında yıllık değişim belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ücretli Çalışan İstatistikleri kapsamında Ekim 2025 dönemine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Ekim 2025’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 artış gösterdi.

Ücretli çalışan sayısı, Ekim 2024’te 15 milyon 860 bin 31 kişi düzeyindeyken, 2025 yılı Ekim ayında 16 milyon 20 bin 394 kişiye yükseldi.

SEKTÖRLERE GÖRE YILLIK DEĞİŞİM

Alt sektörler incelendiğinde, 2025 Ekim ayında ücretli çalışan sayısının sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,5 azaldığı görüldü. Aynı dönemde inşaat sektöründe yüzde 6,2, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 2,5 oranında artış kaydedildi.

AYLIK BAZDA SINIRLI HAREKET

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, 2025 Ekim ayında bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi.

AYLIK DEĞİŞİMDE SEKTÖREL GÖRÜNÜM

Aylık bazda alt sektörlere bakıldığında, Ekim 2025’te ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,3 gerilerken, inşaat sektöründe yüzde 0,3 arttı. Ticaret-hizmet sektöründe ise ücretli çalışan sayısı yüzde 0,1 artış gösterdi.