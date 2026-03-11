TÜİK verileri netleşti: Ticaret ve sanayide ciro artışı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi ile Ciro Endeksleri verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre ticaret satış hacmi ve perakende satışlar yıllık bazda artış gösterirken, toplam ciroda da yükseliş kaydedildi.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK BAZDA ARTTI

TÜİK verilerine göre ticaret satış hacmi, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,6 arttı.

Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi yüzde 13,6 yükseldi. Toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,5 artarken, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 18,8 artış gösterdi.

AYLIK BAZDA SINIRLI ARTIŞ

Ticaret satış hacmi 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına yönelik satış hacmi yüzde 3,4 yükseldi. Toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,6 azalırken, perakende ticaret satış hacmi ise aylık bazda yüzde 2,4 artış kaydetti.

TOPLAM CİRODA YILLIK YÜKSELİŞ

TÜİK tarafından açıklanan Ciro Endeksleri verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Ocak ayında yıllık bazda yüzde 35,8 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde aynı dönemde sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30,0 artarken, inşaat sektörü ciro endeksi yüzde 34,0, ticaret sektörü ciro endeksi yüzde 39,4 ve hizmet sektörü ciro endeksi yüzde 33,8 yükseldi.

CİRO ENDEKSİ AYLIK BAZDA DA ARTTI

Toplam ciro endeksi 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 artış gösterdi.

Alt sektörlere bakıldığında aylık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,3 artarken, inşaat sektörü ciro endeksi yüzde 4,4, ticaret sektörü ciro endeksi yüzde 3,6 ve hizmet sektörü ciro endeksi yüzde 2,1 artış kaydetti.