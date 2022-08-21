TÜİK verileri ortaya çıktı: 2.7 milyon genç ne işte ne eğitimde
TÜİK verilerine göre 15-24 yaş grubunda yer alan 12 milyon 38 bin gencin 2 milyon 736 bini ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor. Bu durumdaki gençlerin toplam gençlere oranı ise yüzde 22.7 olarak hesaplandı. Yüksek öğrenim gören gençlerin sayısal olarak 373 bini, oransal olarak yüzde 29.7’si boşta geziyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yeni açıkladığı “İşgücü İstatistikleri, II. Çeyrek: Nisan-Haziran 2022” raporunun detayları, “geleceğin teminatı” olarak nitelenen gençlerin ekonomiden toplumsal hayata bir dizi alanda yakıcı sorunlarla boğuştuğunu gösteren verilerle dolu. Bu kapsamda en dikkat çekici konulardan biri de “ne eğitimde ne istihdamda” olan ve halk tabiriyle “boşta gezen” gençlerle ilgili.
Yılın ikinci çeyreği verilerine göre, bugün 15-24 yaş grubunda yer alan 12 milyon 38 bin gencin 2 milyon 736 bini ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor. Bu durumdaki gençlerin toplam gençlere oranı ise yüzde 22.7 olarak hesaplandı. Bu oran geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 23.5’ti.
KADINLARDA ARTIYOR
Bu gençlere cinsiyet açısından bakıldığında, bu oran erkeklerde yüzde 17.1’den yüzde 15.2’ye düşerken kadınlarda yüzde 30.3’ten yüzde 30.6’ya yükseldi. Bu durumdaki gençlerin 935 bini erkek, 1 milyon 810 bini kadınlardan oluşuyor.
Duruma bu gençlerin son bitirdiği eğitim kurumu açısından bakıldığında ise daha da çarpıcı veriler ortaya çıkıyor. Buna göre örneğin yüksek öğrenim gören gençlerin sayısal olarak 373 bini, oransal olarak yüzde 29.7’si boşta geziyor. Bu oran erkeklerde yüzde 25.4, kadınlarda yüzde 32.1. Bunun yanında boşta gezen gençlerin eğitim düzeyine göre dağılımına bakıldığında, ilk sırada 40.4 payla “lise altı eğitimliler” yer alıyor. Bunu yüzde 23.2 ile “lise”, yüzde 18.3 ile “mesleki ve teknik lise”, yüzde 13.6 ile yükseköğretim” eğitimliler ve yüzde 4.5 ile “okur-yazar olmayanlar” takip ediyor.
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