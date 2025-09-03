TÜİK verileri yayımlandı: Ağustos ayı zam şampiyonu belli oldu!

TÜİK verilerine göre, Ağustos 2025’te fiyatı en çok artan kalem hava yolu ile yolcu taşımacılığı oldu. Uçak biletleri, temmuz ayına kıyasla yüzde 36,43 zamlanırken, yıllık artış yüzde 23,32 olarak kaydedildi.

GAZETE VE DERGİLERDE YÜKSEK FİYAT ARTIŞI

Fiyatı en çok artan ikinci grup ise gazete ve dergiler oldu. Bu kalemde aylık fiyat artışı yüzde 16,32, yıllık artış ise yüzde 60,57’ye ulaştı.

TEMEL GIDA MADDELERİNDE KAYDA DEĞER ZAMLAR

Un ve diğer tahıllarda aylık yüzde 8,14 artış gözlenirken, yıllık artış yüzde 35,82 oldu. Ekmek fiyatları da yüzde 8,11 oranında artış gösterdi; yıllık artış yüzde 38,77 seviyesinde gerçekleşti.

SİGARA VE KAKAODA ÖNEMLİ FİYAT ARTIŞLARI

Sigaralar aylık yüzde 6,36, yıllık yüzde 29,92 zamlanırken, toz kakao ise aylık yüzde 6,32, yıllık yüzde 67,20 oranındaki artışla dikkat çekti.

KAHVALTILIK TAHILLAR VE EVCİL HAYVAN HİZMETLERİNDE ARTIŞ

Kahvaltılık tahıl ürünlerinde fiyatlar aylık yüzde 5,92 artış gösterdi; yıllık bazda ise yüzde 42,01 yükseldi. Evcil hayvanlara ilişkin veterinerlik ve diğer hizmetlerde aylık yüzde 5,80, yıllık yüzde 47,96 oranında zam yapıldı.

MARGARİN VE KAHVE FİYATLARI TÜKETİCİYİ ZORLUYOR

Margarin fiyatları aylık yüzde 5,63, yıllık yüzde 41,75 artarken, kahve fiyatları ise aylık yüzde 5,53 ve yıllık yüzde 67,80 oranında zamlandı.

Bu veriler Ağustos 2025 döneminde temel ürün ve hizmetlerde yüksek fiyat artışlarının devam ettiğini göstermektedir.