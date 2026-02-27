TÜİK verileri yayımlandı: Ocak ayında işsizlik arttı istihdam düştü!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan İşgücü İstatistikleri, Ocak 2026 dönemine ilişkin verileri ortaya koydu. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 73 bin kişi artarak 2 milyon 819 bine yükseldi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,3 puan artışla yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda ise yüzde 11,0 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM VE KATILIM ORANINDA GERİLEME

Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 516 bin kişi azalarak 31 milyon 953 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,8 puan düşüşle yüzde 47,9 seviyesine geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3, kadınlarda ise yüzde 30,9 olarak hesaplandı.

İşgücü sayısı da aynı dönemde 443 bin kişi azalarak 34 milyon 772 bine düştü. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0,8 puanlık azalışla yüzde 52,1 oldu. İşgücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 70,0, kadınlarda ise yüzde 34,7 olarak kaydedildi.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 14,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 14,3’e çıktı. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,9, kadınlarda ise yüzde 19,0 olarak tahmin edildi.

ÇALIŞMA SÜRESİ AZALDI, ATIL İŞGÜCÜ ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Ocak 2026’da bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 42,4 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise 0,9 puan artışla yüzde 29,9’a yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,2 olurken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.