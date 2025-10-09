Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.10.2025 10:37:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
TÜİK verileri yayımlandı: Sanayi üretim endeksi yükseldi

TÜİK, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi yıllık bazda artış gösterirken, aylık veriler sektörler arasında farklılıklar sergiledi. Madencilik, imalat ve enerji üretimi alt sektörlerinde değişen oranlar dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini paylaştı. Buna göre sanayi üretimi yıllık bazda yükselişini sürdürdü.

Sanayinin alt sektörlerinde de artışlar dikkat çekti. 2025 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7 yükseldi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yıllık yüzde 6,1 artış gösterdi.

 

Aylık değerlere bakıldığında sanayi üretimi yüzde 0,4 artış kaydetti. Alt sektörlerde madencilik ve taş ocakçılığı endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalırken, imalat sanayi sektörü yüzde 0,7 yükseldi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise aylık bazda yüzde 2,5 düşüş gösterdi.

