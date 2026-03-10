TÜİK verileri yayımlandı: Sanayi üretimi düştü, inşaat maliyetleri arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı Sanayi Üretim Endeksi, Ocak 2026 verilerine göre sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1,8 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2026 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 gerilerken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK GERİLEME

Sanayi üretimi aylık bazda da düşüş gösterdi. 2026 yılı Ocak ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,8 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı. Aynı dönemde imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 artış kaydetti.

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YÜKSELDİ

TÜİK tarafından açıklanan İnşaat Maliyet Endeksi, Ocak 2026 verilerine göre inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 9,87, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 25,38 arttı.

Aynı dönemde bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,52, işçilik endeksi ise yüzde 21,84 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 23,32, işçilik endeksi yüzde 28,83 artış gösterdi.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİNDE ARTIŞ

Bina inşaatı maliyet endeksi Ocak 2026’da bir önceki aya göre yüzde 10,29 arttı. Yıllık bazda ise artış oranı yüzde 25,57 olarak kaydedildi.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,63 artarken işçilik endeksi yüzde 22,55 yükseldi. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 23,75, işçilik endeksi ise yüzde 28,49 artış gösterdi.

BİNA DIŞI YAPILARDA MALİYETLER ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de yükseliş kaydetti. Endeks bir önceki aya göre yüzde 8,48 artarken yıllık bazda yüzde 24,78 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,17, işçilik endeksi yüzde 19,35 arttı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 21,96, işçilik endeksi yüzde 30,08 artış gösterdi.