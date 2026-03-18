TÜİK verileri yayımlandı: Tarımda maliyet fırtınası dinmiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,86 arttı. Endeks, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,86, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,47 artış kaydetti.

ANA GRUPLARDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Ana gruplar incelendiğinde, bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 4,07 artarken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 2,58 yükseldi.

Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 32,09, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde ise yüzde 22,01 artış gerçekleşti.

ALT KALEMLERDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞLAR

Alt gruplar değerlendirildiğinde, yıllık değişimde en yüksek artış yüzde 43,74 ile veteriner harcamalarında görüldü. Aylık bazda ise en yüksek artış yüzde 13,28 ile diğer mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti.