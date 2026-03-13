TÜİK verileri yayımlandı: Yabancılara satılan konut sayısında düşüş!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan İnşaat Üretim Endeksi verilerine göre inşaat üretimi 2026 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,0 arttı.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde (2021=100 referans yılı) bina inşaatı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 8,1 artış gösterdi. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 8,8 artarken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 7,1 yükseldi.

AYLIK BAZDA SINIRLI ARTIŞ

İnşaat üretimi 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı.

Alt sektörlere bakıldığında bina inşaatı sektörü endeksi aylık bazda yüzde 0,1 azaldı. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,8 artarken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 4,8 yükseldi.

KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ

TÜİK tarafından yayımlanan Konut ve İşyeri Satış İstatistikleri verilerine göre Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 37 bin 785 oldu.

İkinci el konut satışları ise aynı dönemde yüzde 6,0 artışla 86 bin 764 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,3 olurken ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,7 olarak kaydedildi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 artarak 25 bin 35’e yükseldi.

Aynı dönemde diğer konut satışları ise yüzde 0,5 azalarak 99 bin 514 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,1, diğer satışların payı ise yüzde 79,9 olarak gerçekleşti.

ARINDIRILMIŞ VERİLER

Takvim etkilerinden arındırılmış serilere göre bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ilk el konut satışları yüzde 5,8, ikinci el konut satışları ise yüzde 5,9 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki aya kıyasla ilk el konut satışları yüzde 0,2 azalırken ikinci el konut satışları yüzde 2,9 artış gösterdi.

YABANCILARA KONUT SATIŞI AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azalarak 1506 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Ocak-şubat döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 azalarak 2 bin 812 olarak kaydedildi.

Şubat ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 191 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya’yı 131 konutla İran ve 106 konutla Irak vatandaşları izledi.

İŞYERİ SATIŞLARI

Türkiye genelinde ilk el işyeri satış sayısı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 3 bin 981 oldu.

İkinci el işyeri satışları ise aynı dönemde yüzde 0,4 artarak 11 bin 88 olarak gerçekleşti.

İpotekli işyeri satışları yüzde 62,8 artışla 692 olurken, diğer işyeri satışları yüzde 3,0 azalarak 14 bin 377 olarak kaydedildi.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilere göre yıllık bazda ilk el işyeri satışları yüzde 5,2 azalırken ikinci el işyeri satışları yüzde 0,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise aylık bazda ilk el işyeri satışları yüzde 0,4 azalırken ikinci el işyeri satışları yüzde 4,1 artış gösterdi.