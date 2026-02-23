TÜİK verilerinde inşaat alarmı: Sektörde güven kaybı sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Şubat 2026 verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe aynı düzeyde kalırken, perakende ticaret sektöründe arttı, inşaat sektöründe azaldı.
HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 113,8 OLDU
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe değişmeyerek 113,8 değerini aldı.
- Son 3 aylık dönemde iş durumu endeksi ocakta 113,1 iken şubatta 112,2 oldu.
- Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep ocakta 112,3 iken şubatta 110,8’e geriledi.
- Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi ise ocakta 115,9 iken şubatta 118,4’e yükseldi.
PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 115,9’A YÜKSELDİ
Perakende ticaret sektörü güven endeksi ocakta 112,6 iken şubatta 115,9 değerini aldı.
- Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar endeksi ocakta 123,9 iken şubatta 125,9 oldu.
- Mevcut mal stok seviyesi ocakta 92,5 iken şubatta 95,4 olarak kaydedildi.
- Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi ocakta 121,5 iken şubatta 126,4’e çıktı.
(Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.)
İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 83,9’A GERİLEDİ
İnşaat sektörü güven endeksi ocakta 85,7 iken şubatta 83,9 değerini aldı.
- Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ocakta 80,7 iken şubatta 80,9 oldu.
- Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi ocakta 90,8 iken şubatta 87,0 olarak kaydedildi.
TÜİK verilerine göre şubat ayında hizmet sektöründe yatay seyir sürerken, perakende ticaret sektöründe artış, inşaat sektöründe ise gerileme görüldü.