TÜİK verilerindeki gizli tehlike: Sanayide kan kaybı devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ücretli Çalışan İstatistikleri'ne göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 yılı nisan ayında 15 milyon 662 bin 751 kişi seviyesindeyken, 2026 yılı nisan ayında 305 bin 960 kişi artarak 15 milyon 968 bin 711 kişiye ulaştı.

Böylece toplam ücretli çalışan sayısında yıllık bazda yüzde 2 artış kaydedildi.

İNŞAAT VE HİZMETLERDE ARTIŞ, SANAYİDE DÜŞÜŞ

Sektörel dağılıma bakıldığında ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 2,4 azaldı. Aynı dönemde inşaat sektöründe yüzde 6,8, ticaret ve hizmetler sektöründe ise yüzde 3,4 artış gerçekleşti.

Nisan ayında sanayi sektöründe çalışan sayısı 4 milyon 796 bin 580 kişi olarak kaydedilirken, inşaat sektöründe çalışan sayısı 1 milyon 982 bin 103 kişiye yükseldi. Ticaret ve hizmetler sektöründe ise ücretli çalışan sayısı 9 milyon 190 bin 28 kişi oldu.

ULAŞTIRMA VE KONAKLAMA ÖNE ÇIKTI

Ticaret ve hizmetler sektörünün alt kalemlerinde en dikkat çekici artışlardan biri ulaştırma ve depolama faaliyetlerinde görüldü. Bu alandaki ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 5,7 artarak 1 milyon 356 bin 855 kişiye ulaştı.

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinde çalışan sayısı yüzde 3,6 artışla 1 milyon 378 bin 383 kişi olurken, finans ve sigorta faaliyetlerinde yüzde 3,5, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerde ise yüzde 3,9 artış kaydedildi.

Buna karşılık bilgi ve iletişim sektöründe çalışan sayısı yüzde 0,2 gerilerken, su temini ve atık yönetimi faaliyetlerinde yüzde 0,4 düşüş yaşandı.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 0,5 OLDU

Ücretli çalışan sayısı aylık bazda da yükseliş gösterdi. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Aylık değişimlere bakıldığında sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 0,3, inşaat sektöründe yüzde 1,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 artış gösterdi.

TÜİK verileri, istihdam artışının özellikle inşaat ve hizmet sektörlerinde devam ettiğini, sanayi sektöründe ise yıllık bazda daralmanın sürdüğünü ortaya koydu.