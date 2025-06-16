TÜİK yayımladı: Sanayide sert düşüş!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 arttı. 2024 yılı nisan ayında 15 milyon 289 bin 223 olan ücretli çalışan sayısı, 2025 yılı nisan ayında 15 milyon 658 bin 462 oldu.





SANAYİ SEKTÖRÜNDE AZALMA

Ücretli çalışanların sektör bazında yıllık değişimine göre; sanayi sektöründe yüzde 1,3 azalma görüldü. İnşaat sektöründe yüzde 7,3, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 3,6 artış kaydedildi.

TÜİK verilerine göre, nisan ayında bir önceki aya kıyasla toplam ücretli çalışan sayısı yüzde 0,7 yükseldi. Aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 2,4, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 0,6 artış gerçekleşti.