TÜİK: Yoksulların sadece yüzde 65’i harcamaları zor yapıyor

10 Nisan 2022 Pazar, 10:47

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan İstatistik Araştırma Dergisi’nden yer alan “Türkiye'de Hanehalkı Yoksulluğunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi” başlıklı makalede en yoksul iller ve yoksulların oturduğu konut tipleri ele alındı. Buna göre; en fazla yoksul aile Şanlıurfa ve Diyarbakır’da yer alırken en az yoksul hane Zonguldak, Karabük ve Bartın bölgesinde bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı Onur Şentürk ve Gebze Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nuri Çelik imzasını taşıyan makaleye göre yoksulların yüzde 70,8’i müstakil evlerde oturuyor.

Araştırmada en fazla yoksul hanenin yüzde 16 ile Şanlıurfa, Diyarbakır bölgesinde, en az yoksul hanenin ise yüzde 0,5 ile Zonguldak, Karabük, Bartın bölgesinde olduğu belirtildi. Çalışmada kullanılan verilerde ayrıca yoksul hanelerin yüzde 70.8’i müstakil konutta, yüzde 15.1’inin 10 daireden az yerleşim yeri olan apartmanda, yüzde 9.4’ünün 10 daireden fazla yerleşim yeri apartman ve yüzde 4.6’sının ise ikiz ya da sıralı evde oturdukları ifade edildi.

TÜİK’e göre yoksulluk ise insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamaması durumu olarak özetleniyor. Yoksulluk kavramı kurum tarafından iki farklı şekilde ele alınıyor. Dar anlamda yoksulluk: Açlıktan ölme ve barınmadan yoksunluk. Geniş anlamda yoksulluk: İnsan hayatının sürdürülebilmesini sağlayan gıda, giyim ve barınma gibi temel ihtiyaçlara sahip olmasına rağmen yaşadığı çevrenin genel seviyesinin gerisinde kalmayı ifade ediyor. Öte yandan TÜRK-İŞ mart ayı araştırması sonuçlarına göre, Türkiye'de açlık sınırı 4 bin 928, yoksulluk sınırı ise 16 bin 52 TL olarak belirlendi.

“YOKSULLARIN YÜZDE 65’İ GEREKLİ HARCAMALARI ZOR YAPIYOR”

Araştırmada yoksulların gerekli harcamaları nasıl karşıladıkları verisi de yer aldı. Yoksulların yüzde 65.5'inin hanelerinin genellikle gerekli harcamalarını zor yapabildiklerini, yüzde 33.7'sinin ne zor ne kolay ve yüzde 0.8'inin ise gerekli harcamaları kolay yapabildiklerini beyan ettikleri görüldü. Yoksul hanelerin yüzde 60.3'ü dört ve daha fazla kişiden oluşurken, yüzde 18.6'sı üç ve dört kişilik hanelerden, yüzde 12.3'ü tek kişilik hanelerden ve yüzde 8.8'i ise iki kişilik hanelerden oluştuğu da makalede dikkat çeken istatistiklerden biri oldu.

YARISI 20-49 YAŞ ARASI BİNALARDA OTURUYOR

Dergide yer alan detaylardan biri de yoksulların oturduğu konutların yaş analizi oldu. Makaleye göre yoksulların yüzde 48.7'sinin oturduğu konutun yaşı 20-49 yıllık iken, yüzde 21.6’sı 10-19 yıllık binalarda oturuyor. Yoksulların yüzde 15.5’i ise 50 yıl ve daha fazla yıllık binalarda ikamet ediyor. Yeni sayılabilecek 0-9 yaş arasındaki binalarda oturan yoksullar ise toplam yoksulların yüzde 14.2’sini oluşturuyor.

YÜZDE 74.7’Sİ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE MARUZ KALIYOR

Araştırmada yoksul hanelerin yüzde 74.7'sinin yaşadığı çevrede; hava kirliliği, çevre kirliliği, toz, hoş olmayan koku, pis su veya diğer çevresel sorunlar görülürken, yüzde 25.3'ünde ise böyle bir problem yaşanmadığı belirtildi.

Araştırma TÜİK'in İstatistik Araştırma Dergisi'nden yer aldı.