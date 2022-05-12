TÜİK yoksulluğun en düşük ve en yüksek olduğu illeri açıkladı

12 Mayıs 2022 Perşembe, 10:05

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2021 yılı' sonuçlarını yayımladı. TÜİK, verilere ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı olan 2020 yılını referans aldı. Gelir hesaplamalarında; hanehalkı gelirleri, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürdü. Son yapılan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2021 yılında 37 bin 400 TL iken, Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (Türkiye İBBS) 2. Düzey bölgeleri itibarıyla en yüksek olduğu bölge 51 bin 765 TL ile İstanbul bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 47 bin 595 TL ile İzmir (TR31) bölgesi ve 46 bin 516 TL ile Ankara (TR51) bölgesi izledi. En düşük yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri ise 18 bin 278 TL ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari (TRB2) bölgesinde gerçekleşti.

GELİR EŞİTSİZLİĞİ EN AZ MALATYA, ELAZIĞ, BİNGÖL, TUNCELİ BÖLGESİNDE OLDU

Gelir eşitsizliği oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanıyor ve oran küçüldükçe gelir eşitsizliği azalıyor. Son yapılan araştırma sonuçlarına göre gelir eşitsizliği oranı Türkiye'de 7,6 iken, bu değerin en düşük olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri; 4,1 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, 4,3 ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve Bursa, Eskişehir, Bilecik oldu.

Gelir eşitsizliği oranının en yüksek olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri ise 8,2 ile İstanbul, 7,7 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve 7,2 ile Adana, Mersin olarak kaydedildi.

Göreli yoksulluk oranı en düşük Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli bölgesinde gerçekleşti

İBBS 2. Düzey bölgelerinin herbiri için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'sine göre hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; yüzde 14,4 ile Adana, Mersin, yüzde 13,7 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt ve Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan oldu.

Göreli yoksulluk oranı en düşük olan İBBS 2. Düzey bölgeleri ise yüzde 2,2 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, yüzde 6,5 ile Bursa, Eskişehir, Bilecik ve yüzde 7,7 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis olarak hesaplandı.





Medyan gelirin yüzde 50'sine göre yoksulluk oranı (%), İBBS 2. Düzey, 2021 (Kaynak: TÜİK)

