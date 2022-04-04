TÜİK'e göre mart ayı zam şampiyonu belli oldu!
TÜİK'in mart ayı enflasyon raporuna göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 32.67 ile motorin oldu. Motorini yüzde 23,47 ile kömür, yüzde 20,56 ile kuru soğan ücreti izledi. En fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,26 ile kabakta görüldü.
Tüketici fiyatları bazında martta en fazla fiyat artışı yüzde 32,67 ile motorinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,26 ile kabakta görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, motorindeki fiyat artışını yüzde 24,41 ile benzin, yüzde 23,47 ile kömür, yüzde 20,56 ile kuru soğan ücreti izledi.
OTOBÜS ÜCRETLERİ YÜZDE 20,01 ARTTI
Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 20,01 ile şehirler arası otobüs ücreti, yüzde 17,51 ile kıvırcık, yüzde 17,1 ile beyaz lahana, yüzde 16,36 ile portakal, yüzde 15,54 ile mantar, yüzde 14,95 ile kuzu eti ve yüzde 14,88 ile tavuk eti yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,26 ile kabakta oldu. Bunu yüzde 9,91 ile domates, yüzde 9,7 ile elektrik ücreti, yüzde 8,73 ile ıspanak, yüzde 7,89 ile kadın kazağı takip etti.
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