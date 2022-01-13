TÜİK'e göre, sanayi üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; kasım ayında sanayi üretimi aylık yüzde 3,3, yıllık ise 11,4 artış kaydetti.

ANKA
13 Ocak 2022 Perşembe, 13:19
TÜİK'e göre, sanayi üretimi arttı
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TÜİK, 2021 yılının kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2021 yılı kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 3,3 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2021 yılı kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.


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