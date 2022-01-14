TÜİK'e göre, ücretli çalışan sayısı arttı

14 Ocak 2022 Cuma, 12:42

TÜİK, ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre; ücretli çalışan sayısı, bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 754 bin 93 kişi iken 2021 yılı kasım ayında 13 milyon 880 bin 830 kişi oldu.

TÜİK verileri şöyle:



ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, 2021 kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı.

EN ÇOK TİCARET-HİZMET SEKTÖRÜNDE ARTTI

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı kasım ayında ücretli çalışanlar, aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 0,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı kasım ayında ücretli çalışan sayısı, yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 7,4, inşaat sektöründe yüzde 8,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,8 arttı.