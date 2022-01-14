TÜİK'e göre, ücretli çalışan sayısı arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, 2021'in kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 arttı.
TÜİK, ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre; ücretli çalışan sayısı, bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 754 bin 93 kişi iken 2021 yılı kasım ayında 13 milyon 880 bin 830 kişi oldu.
TÜİK verileri şöyle:
ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, 2021 kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı.
EN ÇOK TİCARET-HİZMET SEKTÖRÜNDE ARTTI
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı kasım ayında ücretli çalışanlar, aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 0,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı kasım ayında ücretli çalışan sayısı, yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 7,4, inşaat sektöründe yüzde 8,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,8 arttı.
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