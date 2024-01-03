TÜİK'in açıklayacağı oranla ücret ve maaş artışı şekillenecek: Gözler enflasyonda
Asgari ücretten sonra milyonlarca emekli ve memurun zammı bugün belli olacak. En düşük emekli maaşını alan işçi ve Bağ-Kur emeklisi ise kök maaşa artış bekliyor.
Milyonlarca emekli ve çalışan bugün saat 10.00’da açıklanacak enflasyon rakamları ile şekillenecek “zamları” bekliyor. Memur ve memur emeklilerinde enflasyon farkı ile birlikte yüzde 50 civarında artış olacağı iktidar tarafından daha önce açıklanmıştı. Toplusözleşme olan işyerlerinde de işçi ücretlerinde sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı ödenecek.
TÜİK’in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 3.28 artarken temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33.66 artış oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.
METALDE GREV KAPIDA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşı için özel bir çalışma yapıldığını bildirmişen düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 lirada artış mesajı vermişti. Ancak bu durum henüz netliğe kavuşmadı.
Bu arada metal sektöründe yaklaşık 150 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmelerinde anlaşmazlık nedeniyle grev kapıya dayandı.
Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) verdiği teklifin metal işçisinin ortalama ücretini asgari ücretin sadece yüzde 5 üzerine çıkardığını söyledi. Arabulucu raporunun kendilerine tebliğ edilmesini beklediklerini kaydeden Atar, şu açıklamaları yaptı:
- Fabrikalarda her hafta pazartesi ve cuma günleri birer saat iş bırakma eylemi kararlı şekilde devam ediyor. 34 işletmenin hepsinde eylemleri sürdürüyoruz. Metal işçileri yeni yıla üretimden gelen güçlerini kullanarak mücadele ile başladı.
- Tüm fabrikalarda grev eğitimlerini gerçekleştirdik. Amacımız, metal işçilerinin ücretlerinin neredeyse tümünün asgari ücret seviyesine geldiği noktada, ihtiyaçları karşılayabilecek sözleşme imzalamak. Ciddi ve hesap yapılabilecek yeni teklif vermezlerse grev kaçınılmaz.”
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