TÜİK'in enflasyonu belirleyici olacak! Faizler tekrar artıyor mu?

Yayınlanma: 02.04.2025 - 17:45

Güncelleme: 02.04.2025 - 17:53

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Nisan'da mart ayına dair istatistikleri paylaşacak. TÜİK'in açıklamaları ile mart ayı ve yıllık enflasyon belli olacak.

TÜİK tarafından mart ayında yapılan açıklama ile şubat ayı enflasyonunun yüzde 2.27 olarak ifade edilmesi ile yıllık enflasyon yüzde 39.05 olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 6 Mart tarihinde politika faizini yüzde 42.5'e düşürmesi ile enflasyon ile politika faizi arasında yüzde 3.45 puanlık fark oluşmuştu.

19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlayan operasyonlar ile başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere siyasetçiler hakkında yapılan tutuklamalar ekonomide çalkantılara neden oldu. Ardından döviz kurlarında rekorlar art arda gelirken Merkez Bankası müdahaleleri ile Türk Lirası'ndaki sert değer kaybının önüne geçilmeye çalışıldı. Buna rağmen 41.21 seviyesine kadar çıkıp rekor kıran dolar ancak 38'li seviyelerde tutulabilmesi ileson 1 ayda yüzde 4.03 değer kazanmış oldu.

FAİZ KARARI 17 NİSAN'DA

Bu gelişmeler enflasyonun beklenenden daha yüksek gelmesi endişelerini doğururken kritik seviyeler de belli oldu. Bu seviyeler Merkez Bankası'nın 17 Nisan'da yapacağı toplantıda faiz için alacağı kararda etkili olacak. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranına göre 17 Nisan'da faizler indirilemeyip sabit bırakılabileceği gibi artış da gündeme gelebilir.

2024 yılı Mart ayı enflasyonu yüzde 3.16 seviyesindeyken bu oranın altında açıklanacak enflasyon ile yıllık enflasyon yüzde 39.05'in altına inecekken üzerinde bir değer açıklanması ile yıllık enflasyon geçen aya göre artmış olacak.

TÜİK açıklayacağı mart ayı verilerini dikkate alırsak aylık ve yıllık enflasyon için kritik seviyeler şöyle:

Mart ayı enflasyonu Yıllık enflasyon Yüzde 1.30 Yüzde 36.55 Yüzde 2.01 Yüzde 37.5 Yüzde 3.16 Yüzde 39.05 Yüzde 3.86 Yüzde 40 Yüzde 5.71 Yüzde 42.5

ENFLASYON FAİZİ NASIL GEÇER?

Mart ayı enflasyon oranının yüzde 3.16'nın altında olması ile politika faizinin bir sonraki toplantıda düşürülme ihtimali kuvvet kazanırken 3.16'nın üzerinde açıklanacak enflasyon ise Merkez Bankası'nın pas geçme ya da faizi tekrar artırmasına neden olabilir.

Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık indirim ile politika faizini 40 puana düşürüp enflasyonla arada şu an ile benzer şekilde yüzde 3.45 fark oluşması içinse TÜİK'in enflasyonu yüzde 1.30 olarak açıklaması gerekiyor.

Yüzde 5.71 üzerinde açıklanacak enflasyon ise tehlike zillerini çalacak. Bu seviye aşılırsa faiz tekrar enflasyonun altına inmiş olacak.