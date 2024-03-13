TÜİK’ten ‘güvensizlik’ itirafı

Açıkladığı enflasyon verileri gibi pek çok istatistikle tartışma konusu olan Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024-2028 Stratejik Planı’nda kurumun güçlü yönleri “tarafsız ve şeffaf bir kurum olması” olarak tanımlandı.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 13.03.2024 - 04:00
TÜİK’ten ‘güvensizlik’ itirafı
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Buna karşın TÜİK verilerine olan güvensizliğin de yer aldığı planda “Kuruma karşı oluşan olumsuz algı istatistiklere de güveni olumsuz yönde etkilemektedir. Kullanıcılar bu etki altında kalarak bilimselliği tartışmalı farklı çalışmaların sonuçlarına itibar edebilmektedir” yorumu yapıldı.

İLETİŞİM YAPILACAK

TÜİK’in gelecek dört yıla ilişkin hedeflerini içeren 2024-2028 Stratejik Planı’nda, kurumun gelecek dört yılda geleneksel ve sosyal medya ortamına uygun iletişim araçlarını etkin kullanmayı ve istatistik okur yazarlığını artırmayı hedeflediği belirtildi.

Kuruma ilişkin politik analizin yapıldığı bölümde ise “tehdit” olarak “AB ile uyum çalışmalarının askıya alınması/vazgeçilmesi” değerlendirilmesine yer verildi. Buna karşı “AB’ye uyum sürecinde ihtiyaç duyulan istatistiklerin üretilmesine ve istatistik alanındaki uyum çalışmalarına devam edilmeli” önlemi sunuldu. 


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