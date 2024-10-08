Tüketici kredisi ve kredi kartı borçları 90 milyar TL'ye ulaştı: 'Bu süreç yeni icralar için kapıyı çalıyor'

Yayınlanma: 08.10.2024 - 11:59

Güncelleme: 08.10.2024 - 12:00

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının mahkemeye yansıyan boyutlarıyla ilgili bilgi vermeyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u eleştirerek, “İcra verilerinden iktidar utanıyor mu?” dedi.

Gürer, Bakan Tunç’a 2023 ve 2024’teki haciz işlemleri sonucunda tahsil edilen borç miktarını sordu. Tunç, Gürer’in önergesine Bakanlığın internet sitesinde verilere ulaşılabileceğini söyledi. Ancak Gürer, bu bilgilere erişim sağlanamadığını belirtti.

"YENİ İCRALAR İÇİN KAPIYI ÇALIYOR"

Takipteki borç tutarının 27 Eylül itibarıyla 90 milyar TL’ye çıktığını ifade eden Gürer, “Bu süreç yeni icralar için kapıyı çalıyor” dedi. Ayrıca, 2024’ün başından bu yana tüketici kredisi ve kredi kartı borcunun toplam 763 milyar 942 milyon TL artarak 3 trilyon 453 milyar 550 milyon TL’ye ulaştığını vurguladı.

Takip altındaki borç tutarının yılbaşından itibaren 43 milyar 960 milyon TL artarak 90 milyar 79 milyon TL’ye çıktığını belirten Gürer, bu durumun vatandaşların finansal yüklerini artırdığını ifade etti. Ayrıca, icra dairelerine gelen 7 milyon 151 bin 598 dosyanın sorunun ciddiyetini gösterdiğini kaydetti.

İCRA DAVALARI ARTIYOR

Gürer, Adalet Bakanlığı'nın hangi varlıklar üzerinden ne kadar icra yapıldığına dair bilgilerin paylaşılmadığını ve bankaların 331 arsa ve tarla satışa çıkardığını belirtti. Bu durumun daha önceki yıllara göre artan davalara neden olduğunu söyledi. Gürer, bu yıl kasım ayında ürün için verilen çeklerin ödenmemesi durumunda sorunların daha da derinleşeceğini ifade ederek, iktidarın borç ertelemesi sağlaması gerektiğini sözlerine ekledi.