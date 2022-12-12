Tüketici matrah düzenlemesini yetersiz buldu

12 Aralık 2022 Pazartesi, 11:16





Sıfır otomobil almak isteyen tüketicilerin beklediği matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu haberin yayılmasından sonra yeni matrah oranlarına göre araç fiyat sorgulamaları arttı ve hangi fiyat aralıklarındaki araçları kapsadığı merak konusu oldu. Türkiye’nin önde gelen 2.el araç ilan platformu arabam.com, aralık ayında 593 kişinin katılımıyla matrah düzenlemesi ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 35,2’si ÖTV matrah düzenlemesini olumlu buluyor, yüzde 45,9’u olumlu ancak sınırlı buluyor, yüzde 18,9’u ise olumsuz buluyor. Araştırmaya dahil olanların yüzde 77,5’i de 600.000 TL – 800.000 TL aralığındaki araçlar için de düzenleme gelmesini istiyor.





arabam.com’un gerçekleştirdiği araştırmada katılımcıların yüzde 63,7’si araç almayı düşünüyor, katılımcıların yüzde 36,3’ü ise araç almayı düşünmüyor. Araştırmaya dahil olanların yüzde 70,3’ü de matrah düzenlemesi hakkında bilgi sahibi olduğunu dile getiriyor.









Yanıtlayıcılara “bu düzenleme sizi araç almaya teşvik ediyor mu?” sorusu sorulduğunda yanıtlayıcıların yüzde 54,2’si evet yanıtını verirken, yüzde 45,8’si hayır yanıtını veriyor.









Araştırmaya dahil olanlara matrah düzenlemesi ile ilgili ne düşündükleri sorulduğunda da yanıtlayıcıların yüzde 35,2’si düzenlemeyi olumlu bulduğunu belirtiyor. Yanıtlayıcıların yüzde 45,9’u olumlu ancak yetersiz bulduğunu, yüzde 18,9’u ise olumsuz bulduğunu söylüyor.





Araştırma katılımcılarına hangi fiyat aralıklarındaki araçlar için de düzenleme gelmesini istedikleri sorulduğunda yanıtlayıcıların yüzde 77,5’i 600.000 TL – 800.000 TL aralığındaki araçlar için de düzenleme gelmesini istediğini belirtiyor. Katılımcıların yüzde 11’i 8001.000 TL – 1.000.000 TL aralığındaki araçlar için, yüzde 6,2’si 1.000.001 TL – 1.200.00 TL aralığındaki araçlar için, yüzde 5,3’ü 1.200.000 TL üstü araçlar için düzenleme istediğini söylüyor.



