Tüketici pahalı servis yerine yenisini tercih etti

Yayınlanma: 31.07.2023 - 12:45

Güncelleme: 31.07.2023 - 12:45

Enflasyon korkusu tüketiciyi ihtiyaç duyduğu anda yeni ürün almaya itiyor. Özellikle elektronik eşyalarda tamir ücretlerinin artmasıyla tüketici, yeni ürün almayı tercih ediyor. Tamir fiyatları son bir yılda dolar bazında yüzde 30, TL bazında ise yüzde 110 artarken, servise giden beyaz eşya, küçük ev aletleri gibi elektronik aletin tamir ücretleri, yenisinin 3’te 1 fiyatına geldi.

İLK 6 AYDA YÜZDE 322’LİK BİR ARTIŞ VAR

Şikayetvar verilerine göre, beyaz eşya yetkili servis şikayetlerinde bu yılın ilk 6 ayında yüzde 322’lik bir artış oldu. Bilgisayar özel servis şikayetleri yüzde 29, küçük ev aletleri özel servis şikayetleri yüzde 50 arttı. En çok şikayet edilen konuların başında randevu tarihlerindeki aksaklar geldi. 2023’te şikayetlerin zirve yaptığı ay mayıs olurken, şikayetin en az olduğu ay şubat olarak kaydedildi.

EN ÇOK ŞİKAYET GARANTİ SÜRESİNDEN

En çok şikayet edilen konu garanti süresi ve garanti kapsamının içeriği olurken onu üründe iade koşulları ve ürün değişimi güçlüğü izledi. Randevu oluşturulurken yaşanan sorunlar, çözüm bekleyen bir diğer konu olurken kurulum ve montaj esnasında yaşanan problemler, giderilemeyen, tekrar eden sorunlar, uzun tamir süreleri ve servis ücretleri en çok şikayet edilen konular arasında yer aldı.

"ESKİSİNİ GETİR YENİSİNİ GÖTÜR' ETKİSİ"

Ekonomim'den Selenay Yağcı'nın haberine göre, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Gökhan Sığın, iç pazarda satışların yüzde 18 artmasının sebeplerinden birinin tüketicilerin bozulan ürünlerinin yerine yenisini alması olduğunu belirtti. Sığın, servis ücretlerinin pahalı hale geldiğini kaydederek, “Tamir ettirmek yerine bozulan birkaç yıllık ürünü değiştiriyorlar. Özellikle ‘eski getir yeni götür’ gibi yenilemeyi teşvik eden kampanyalar da etkili oluyor” dedi.

"SATIŞLARIN YÜZDE 50'Sİ DEĞİŞİMDEN GELİYOR"

İç pazardaki beyaz eşya satışlarının yüzde 50’sinin değişimden geldiğini söyleyen Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı ve TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Semir Kuseyri, beyaz eşyada değişim süresinin de 10 yıla düştüğünü belirterek, “Kullanıcılar, 10 yılın üzerindeki ürünlerini tamir ettirmeyi risk olarak görüyor. Beyaz eşyada teknoloji hızlı ilerliyor. Tüketici yeni teknolojileri de yakalamak istiyor. 10 yıl önceki ürünler mesela enerji tasarrufu açısından da iyi değil. Enerji tasarruflu yeni ürünler de değişimi destekliyor” diye konuştu.

"10 YIL DOLMADAN YENİSİ ALINIYOR"

Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendeciler Derneği (BEYPER) Başkanı Ali Yıldız, son dönemde değişim kampanyalarına talebin arttığını ifade ederek, tüketicinin 10 yılı dolmadan bozulan çamaşır makinesi, buzdolabı gibi ürünlerini yenilemeyi tercih ettiğini söyledi.

"DOLARDAKİ YÜKSELİŞ YEDEK PARÇA FİYATLARINI ARTIRDI"

Yedek parça fiyatlarının da her şey gibi enflasyon etkisinde olduğunu söyleyen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, enflasyon korkusunun tüketicinin ihtiyaç duyduğu anda yeni ürün alışverişi yapmasına sebep olduğunu söyledi. Dolardaki artışla birlikte yedek parçaların fiyatının arttığını dolayısıyla bunun da tamir maliyetinin son yılda ortalama yüzde 30 yükselttiğini kaydeden yetkili servis Kazım Bilir, “Tabii masraf arızaya ve ürüne göre değişiyor. Ancak birçok kullanıcı ürünü eskiyse yenisini almaya yöneliyor. Örneğin küçük ev aletlerinde ürün değiştirmek daha iyi bir yatırım görülüyor. Buzdolabı gibi ürünlerde ise motor arızası gibi büyük arıza varsa değişim nerdeyse 8-10 bin liraları buluyor. Kullanıcı ürünü ortalama 5 yıllık ise değiştirme yolunu seçiyor” diye konuştu.

"10 MÜŞTERİDEN 5'İNDE SADECE ARIZA TESPİTİ YAPIYORUZ"

Son dönemde yetkili servis taleplerinin yüzde 50 arttığını kaydeden Yetkili Servis Cevdet Kör de “Arızanın garanti kapsamına girmediğini ve fiyatını öğrenenler tamirat yaptırmaktan vazgeçiyor. 10 müşteriden 5’inde sadece arıza tespiti yapıyoruz” dedi.

KLİMASI BOZULAN DA YENİ ALAN DA SERVİS BULAMIYOR

Trendyol verilerine göre klima satışları temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 100, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 125 arttı. Vantilatör satışlarında geçen seneye oranla yüzde 320’lik artış yaşandı. En çok klima satın alan şehirler ise üç büyük ilin dışında Antalya, Muğla, Bursa oldu. Ancak klimasını tamir ettirmek isteyenler yetkili servislerde randevu bulamıyor. Öte yandan sıcak havaların etkisiyle klima alanların da servis bekleme süresi giderek uzadı. Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendeciler Derneği (BEYPER) Başkanı Ali Yıldız, son günlerde çok yüksek talep olduğunu ve klima alanında servis eksikliği olduğunu vurgularken, “Günübirlik kurulum isteyenler servislerden çok ileri tarihlere kurulum randevusu bulabildiği için klima alımından vazgeçiyor. Son dakika alımları çok yaygın ve bunu karşılayacak bir servis gücü yok. İşçilik maliyetleri çok arttı. Talebi yönetmek güçleşiyor” dedi.