TÜRKBESD açıkladı: Beyaz eşya ihracatı düştü

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 12:52

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 12:52

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) 2023 Ocak’a ilişkin iç satış ve ihracat verilerini açıkladı.



Buna göre, ocak ayında iç satışlar altı ana ürün bazında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 27 artışla 712.684 adet oldu. İhracat ise ocak ayında yüzde 10 düşüşle 1.69 milyon adet olarak gerçekleşti.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer yaptığı değerlendirmede, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi savaş, enerji maliyetlerindeki artış, tedarik sıkıntıları ve küresel ölçekteki enflasyon ihracat üzerinde etkili olmaktadır" dedi.

Açıklamaya göre, ocak ayında beyaz eşya üretimi ise yüzde 3 artışla 2.43 milyon adet oldu.