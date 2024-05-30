Tüketiciler toplu dava açmışlardı... Visa ve Mastercard'da büyük ceza!

Yayınlanma: 30.05.2024 - 09:47

Güncelleme: 30.05.2024 - 09:47

Visa ve Mastercard, ATM ücretlerini yapay olarak yüksek tutmakla suçlandıkları, tüketicilerin toplu olarak açtığı davada 197,5 milyon dolara uzlaştı.

Davacı avukatlarının mahkeme onayına sunduğu uzlaşma anlaşmasına göre, Visa 104,7 milyon dolar, Mastercard ise 92,8 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Anlaşma, 2007 yılından bu yana bankaların işlettiği ATM'lerden nakit çeken tüketicileri kapsıyor.

Davacılar, Visa ve Mastercard'ın ATM ağı kurallarının, yapay olarak daha yüksek meblağlar ödemelerine neden olduğu iddiasıyla tazminat talep etmişti.