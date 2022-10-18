Tüm Emekliler Eşgüdüm Kurulu açıklama yaptı: Ocak ayı beklemeden zam yapılmalı

18 Ekim 2022 Salı, 15:54

Tüm Emekliler Eşgüdüm Kurulu Dönem Sözcüsü İsmail Tutoğlu, emeklilerin yaşadığı sıkıntılarla ilgili açıklama yaptı.

Ülkemizde yaşanan sıkıntılardan en fazla etkilenen emekliler ve emekçilerdir diyen Tutuoğlu, "Emeklilerin ve emekçilerin, geçimi oldukça zor. Özellikle iktisat bilimine aykırı bir ekonomik politika izlenmektedir. Bu izlenen ekonomik politika emeklileri açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm etmiştir. Acil olarak emeklilerin sorunlarının çözülmesini talep ediyoruz. Ocak ayında zam yapılacağı söyleniyor ancak, emeklinin ve emekçinin ocak ayını bekleyecek hali kalmamıştır. Bir an önce seyyanen herkese zam yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"SERMAYE ZENGİNE DEĞİL EMEKLİYE EMEKÇİYE VERİLMELİ"

Tutoğlu, şunları söyledi:



"Çünkü açlık sınırında yaşayan bir insanın topluma faydası da olmaz. Bu noktada yapılan araştırmalardan 7 bin 3 yüz lira 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak, kabul edilmektedir. Oysa en düşük emekli maaşı, hazineden yardımla birlikte, 3 bin 5 yüz liraya çıkarılmıştır. 3 bin 5 yüz lira ile emeklilerin geçinme şansı yoktur. Emeklilerin şu anda 13 milyon 722 bin emeklinin yaklaşık olarak 8 milyonu asgari ücretin altında maaş almaktadır ve bu maaşlarla beraber emeklilerin insanca yaşayacak bir durumu söz konusu değildir. Bir an önce bunun düzeltilmesi gerekir. Ülkemizin kaynağı vardır. Bu kaynaklar sermayeye zengine aktarılmakta. Emekliye, emekçiye, yoksula halkın büyük çoğunluğuna aktarılmamaktadır. Bizim itirazımız bunadır.

"HAK ETTİKLERİ ÜCRETİ ALMAK DURUMUNDALAR"

Bu toplumda üreten üretilen ne varsa, bugüne kadar üretilen ne varsa, bunların içinde emeklilerin emeği vardır. Emekliler deneyimli, yeri gelir birikimli uzman kişilerdir. Hak ettikleri ücreti almak durumundadırlar. Eğer bu konuda gerekli adımlar atılmazsa, emeklilerin, kendi güçlerini kullanacaklarını buradan açıklamak isterim. Biliyorsunuz emeklilerin 3 tane önemli gücü vardır. Birinci gücü bilgi birikim ve deneyimidir. İkinci gücü tüketimden gelen güçtür. Üçüncü gücü ise seçimlerde, oy kullanacaktır. 13 milyon 722 bin emeklinin eşleriyle birlikte, çocuklarıyla birlikte geniş bir kitleyi yönlendirme şansı vardır. Hiç iktidarın, bu ceberut anlayışla beraber iktidarda kalma şansı yoktur. Özellikle iktidardan talebimiz şudur: Yapacağız, edeceğiz cümlelerini kurmaya hakları yoktur. Yıldır iktidardalar ve bir an önce bu sorunları çözmekle yükümlüdürler. Bir an önce bu sorunları çözmeliler. Bunun içinde tarih vermeden acilen yapmalıdırlar.

"YETKİSİNİ EMEKLİLER, YOKSULLAR İÇİN KULLANSIN"

Şu anda cumhurbaşkanı bir kararnameyle beraber, her türlü yetkiyi kullanabilmektedir. Bu yetkiyi bir günde emekliler için kullansın, yoksullar için kullansın. Vatandaşın sorunlarını çözsün. Yoksa biz bunu çözeceğiz diye, seçim sonrasının adres gösterilmesi doğru değildir. Özellikle bankaların, kamu bankalarının promosyonlar konusundaki tutumu da hükümetin, tutumuyla direkt bağlantılıdır. Kamu bankaları, promosyon konusunda ceberut davranmaktadırlar. Benim paramı bankada kullanmalarına rağmen bunun karşılığı olan promosyonu, yeterli derecede vermemektedir. Özel bankalar 8 bin liraya yakın promosyon verirken, kamu bankalarının en fazla 750 lira promosyon vermesi aynı zamanda kamunun, iktidarın, vatandaşına emekliye bakışını göstermektedir. Bu konuda da acil çözüm üretilmesi gerekir diye düşünüyorum."