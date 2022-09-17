Tünel inşaatında iş cinayeti: 2 işçi yaşamını yitirdi
Van-Hakkari kara yolunda inşaat halindeki tünelde meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde yapımı süren tünelin son kısımlarında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.
Tünelde çalışma yürüten işçilerden bazıları göçüğün altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.
Enkaz altından kurtarılarak Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı Cemil Diyapoğlu, tünelde çalışma esnasında göçük meydana geldiğini söyledi.
Arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken düşen toprak ve taşların altında kaldığını belirten Diyapoğlu, kendisini kurtaranlara teşekkür etti.
2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine sevk edilen ekipler, göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlattı.
Çalışmada işçilerden 2'sinin cansız bedeni göçük altından çıkarılarak Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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