Tüpe bir yılda gelen zam yüzde 149 oldu

05 Nisan 2022 Salı, 13:55

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan enflasyon verilerine göre otogaz dolum fiyatlarına bir yılda yüzde 192.82 zam geldi.

LPG’de bugün uygulanmaya başlanan 63 kuruşluk zammın ardından evde kullanılan 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatında da zam uygulandı. 2 Mart’ta 281 lira olan büyük tüpe 11 Mart’ta yeniden zam gelmiş ve fiyat 301 lira olmuştu. Bugün ise tüp fiyatına 15 lira daha zam geldi. İstanbul’da büyük tüp fiyatı 316 liraya ulaştı. 4 Nisan 2021’de 127 lira olan büyük tüpe bir yılda gelen zam yüzde 149’u aştı.

10 YIL ÖNCE 65 LİRAYDI

Ev tipi büyük tüp 10 yıl önce 65 liraya satılıyordu. 2012’nin en yüksek fiyatı ise aralık ayında gelen 2 TL’lik zam ile 67 lira olmuştu. 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 120 liraya alınan 12 kilogramlık mutfak tüpünün 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla satış fiyatı 215 lira 50 kuruşa çıkmıştı. 2021'de 11 ayda 12 kilogramlık mutfak tüpüne 20 defa zam yapıldı. Artış yüzde 80'nin üzerinde gerçekleşmişti. 10 yılda tüpe gelen zam yüzde 386’yı aştı.