Tüpraş ilk çeyrekte 76,5 milyar TL ciroya ulaştı

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:52

Tüpraş, 2022 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında 2030 yılına kadar yaklaşık 1 GW’lık sıfır karbonlu elektrik üretim portföyüne ulaşmayı hedefleyen Tüpraş, bu kapsamda elektrik üreticisi Entek Elektrik’in hisselerini devralmak üzere gerekli çalışmalara başladı.

Şirket, ilk üç aylık dönemde yüzde 85’lik kapasite kullanımıyla 6 milyon ton üretim ve 6,5 milyon ton satışla 76,5 milyar TL ciroya ulaştı.

Modernizasyon, enerji verimliliği ve dönüşüme yönelik yatırımlarını sürdüren Tüpraş, yüzde 45’i sürdürülebilirlik hedefine yönelik olmak üzere toplam 240 milyon TL’lik yatırım harcaması gerçekleştirdi.

Rusya ve Ukrayna savaşının yarattığı belirsizlik ile petrol arzının azalacağına yönelik beklentiler ve Rusya’ya yönelik açıklanan yaptırım paketleri Brent ham petrol fiyatını hızla yükseltti ve mart ayı sonunda 110 dolar/varil seviyesinden kapattı.

Brent ham petrol fiyatındaki yükseliş, enerji maliyetlerindeki artış ve özellikle Rusya’dan Avrupa’ya ihraç edilen motorin ve ara ürün arzındaki kesilme ile orta distilat ürün marjları rekor seviyelere çıktı.

TÜPRAŞ’TAN İLK ÇEYREKTE 896 MİLYON TL NET KÂR

Yılın ilk iki ayında ürün marjları beş yıllık ortalamaları yakalarken, üretim ile ilişkili olarak, özellikle doğalgaz fiyatındaki yüksek artışlar, rafinaj faaliyet karlılıkları üzerinde sınırlayıcı bir etkiye sebep oldu. Mart ayında yukarı yönlü hareket eden ürün marjları ve Brent ham petrol fiyatındaki artışa bağlı oluşan stok kârının etkisi ile Tüpraş ilk çeyrekte 896 milyon TL net kâr kaydetti.

Disiplinli ve etkin finansman politikaları ve iyileşmeye devam eden faaliyet kârlılığıyla güçlü bilanço korunurken, finansal performans rasyoları da 2021 yılsonu itibarıyla yakalanan güçlü seviyelerini sürdürdü.

ELEKTRİK ALANINDA ADIMLARINI HIZLANDIRACAK

Tüpraş, Koç Holding’in liderliğinde yürütülmekte olan Karbon Dönüşümü Programı kapsamında, geçtiğimiz yıl kasım ayında hayata geçirdiği Stratejik Dönüşüm Planı doğrultusunda Aygaz ve Koç Holding’den, elektrik üreticisi Entek Elektrik hisselerini devralmak üzere gerekli adımları attı. Şirketin stratejik öncelikleri arasında yer alan yeşil hidrojenin üretimi için önemli miktarda sıfır karbonlu elektrik ihtiyacı oluşacağından, 2030 yılına kadar yaklaşık 1 GW’lık sıfır karbonlu elektrik üretim portföyüne ulaşılması amaçlanıyor. Entek’in sahip olduğu mevcut kurulu yenilenebilir elektrik kapasitesi ve büyüme planlarının Tüpraş’ın stratejik hedefleri ile uyumu sayesinde sıfır karbon elektrik alanında atılan adımların hızlanması hedefleniyor.



