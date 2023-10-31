Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman? Hisse fiyatı nedir?

Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) geçtiğimiz hafta Tureks Turunç Madencilik'in halka arzına onay vermişti. Tureks Turunç Madencilik (MARBL) 2-3 Kasım tarihlerinde halka arz edilerek talep toplanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 11:27
Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman? Hisse fiyatı nedir?
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27 Ekim tarihli kararıyla Tureks Turunç Madencilik’in halka arzı onaylanmıştı.

Şirketin halka arz tarihi de belli oldu.

halkaarz.net’in aktardığına göre şirket hisseleri 2-3 Kasım tarihlerinde halka arz edilerek talep toplanacak. Şirket paylarının tamamını eşit dağıtım yöntemiyle ve pay başına 10 lira 97 kuruştan halka arz edilecek.

HİSSE FİYATI NEDİR?

10,97 TL'lik hisse fiyatına sahip halka arzın pay sayısı 58,976,404'tür.


SPK halka arz Tureks Turunç Madencilik

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