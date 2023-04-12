Turfanda soğan hasadı başladı

Yayınlanma: 12.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 12.04.2023 - 07:00

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından soğan üretimi ve piyasaya arzı ile ilgili yapılan açıklamada, Türkiye'de son 10 yıllık ortalamaya göre yılda 2 milyon 100 bin ton kuru soğan üretildiği 2022'de 2 milyon 350 bin ton üretim gerçekleştiği hatırlatıldı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2021/2022 pazarlama yılında yurt içi kullanım miktarı 2 milyon 87 bin ton ve yeterlilik oranımız yüzde 114,7'dir. Bu veriler dikkate alındığında ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde kuru soğan üretiminin gerçekleştirildiği görülmektedir. Sahip olduğumuz arazi varlığı ile farklı coğrafi bölgelerimizde değişen iklim özellikleri, ülkemizin bir bölgesinde ekim yapılırken bir başka bölgemizde hasat yapmaya imkan vermektedir" ifadesine yer verildi.

"HASAT BAŞLADI"

Geçen yıl hasat edilen ve depolanan kuru soğanların yıl içerisinde tüketiminin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin güney bölgelerinde yeni üretim sezonuna ilişkin ilk hasatlar da başlamıştır. Bu kapsamda, nisan ayı itibarıyla Adana ve Hatay illerimizde turfanda soğan hasadı başlamıştır. İçinde bulunduğumuz bu dönemde geçen yılın üzerinde bir rekolte söz konusudur. 2022 yılında Adana ve Hatay illerimizde 272 bin ton olan turfanda soğan üretiminin, bu yıl 284 bin tona yükselmesi beklenmektedir. Yeni hasatlarla birlikte üretilen ve sofralarımıza gelmeye başlayan soğan miktarı, halkımızın ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak seviyededir."