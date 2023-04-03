Soğan, enflasyon şampiyonu oldu: Plansızlık uçurdu

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 23:59

Türkiye’nin dünya üretiminde ilk sıralarda yer aldığı soğan, artık enflasyon şampiyonu. Plansızlık ve yanlış politikalar nedeniyle 2022 yılını yüzde 314 fiyat artışı ile kapatan soğanın fiyatı ilk üç ayda yüzde 101 artarak kilosu 30 TL’yi buldu.

Türkiye yaklaşık 2.5 milyon ton soğan üretiyor. Tüketim de hemen hemen aynı seviyede. Türkiye’de soğan sorunu 2018’den beri her yıl artıyor. Üretim azalınca fiyatlar artıyor. Geçen yıl benzer durumlar yaşanmış ve hükümet Suriye’den soğan ithalatına izin vermişti.

Soğanın en çok üretildiği illerden Amasya’da Suluova Soğan Üreticileri Birliği Başkanı Ömer Faruk Karaca, “Fiyatlar artsa da soğan üreticisi 5 yıldır zarar ediyor. Bu yıl hava şartları ve hastalık vurunca depolanacak soğan kalmadı. Sezon sonuna gelince de depolar boşaldı ve fiyatlar arttı. Şu anda taze soğan çıkıyor bir hafta içinde fiyatlar geriler” diyor.

Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş ise sorunun plansız üretimden kaynaklandığını belirterek şunları söylüyor:

“Türkiye’de üretimle tüketim başa baş gidiyor. Deprem nedeniyle Hatay, İskenderun gibi önemli üretici şehirlerden ürün gelmedi. Zamansız don vurdu. Tüm bunlar birleşince fiyatlar da tavan yaptı. Mesele sadece soğanın fiyatı değil plansız üretimdir. Bu sürdükçe, bugün soğanı yarın biberi, domatesi konuşuruz. Tarımsal üretimi genişletmedikçe her ay yeni bir ürünü zam şampiyonu ilan eder onu konuşuruz.”