Turist sayısını 10 yılda 30’a katlamayı hedefleyen Mısır, teşviklerle yatırımcı çekiyor

Yayınlanma: 25.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.10.2024 - 04:00

Türkiye’de daralan ekonomi, ağırlaşan şartlar ve öngörülemezlik yüksek maliyetlerle birleşince önce yabancı yatırımcı kesildi ardından da tekstil gibi emek yoğun sektörünün yerli aktörleri üretim tesislerini yurtdışına taşıdı. Sanayici göçünün en yoğun olduğu ülke vergi avantajları, ihracat kolaylıkları, düşük asgari ücreti gibi birçok nedenle öne çıkan Mısır oldu. Türklerin Mısır’daki yatırımları 2023 yılında 2.5 milyar dolarken bugün bu rakam 4 milyar dolara yaklaşmış durumda. Zira Mısır pazarına yönelen sektörler artmaya başladı. Mısır’ın turizmde yaptığı tanıtım atağı sonrası Türkiye’de yıllardır borç batağında bulunan turizm otel yatırımcıları da Mısır’a yöneldi.

RAKİP DEĞİL TAMAMLAYICI

Mısır’a giden Türk turist sayısının 10 yılda üçe katlandığını söyleyen Mısır Turizm Otoritesi Uluslararası Turizm Genel Müdürü Mohamed Atta Elsherbeiny, “Mısır’a gelen Türk turizmcilerinin yatırımı son bir yılda yüzde 200 oranında arttı. Otellerin yanı sıra tur şirketleri, seyahat acenteleri de geliyor. Özellikle son üç yıldır çok büyük artışlar var” diye konuştu.

Mısır’ın yıllık 1 milyon olan turist sayısını 10 yıl içinde 30 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Elsherbeiny, yatırımcıların Mısır’a yönelme sebeplerini şöyle sıraladı:

“Öncelikle yatırımın geri dönüş süresi diğer ülkelere göre çok kısa. Örneğin Rixos otelleri 7-8 yıl önce ilk otel yatırımını yapmıştı. Bugün yedi otelleri var, üç tane daha yapıyorlar ve yenileri için yer bakıyorlar. Mısır, böylesine hızlı ve çok kazandıran bir ülke. Bunun yanı sıra yatırımcılara 10 yıl süren çeşitli vergi muafiyetleri, reklam çalışmalarının yarısını bakanlığın karşılaması gibi birçok teşvik de veriyoruz tabii. Türk turizmci daha çok Kızıldeniz kıyısındaki Şarm el Şeyh bölgesine yoğunlaştı.”

Turizmde Türkiye ile Mısır’ın rakip olmadığını ve bölge turizmini geliştirmek için birlikte çalışmak zorunda olan iki ülke olduğunu söyleyen Elsherbeiny, “Türkiye’den bize gelen turist sayısı 2017’de 63 bindi. Bugün üçe katlandı ve 190 bine geldi. Daha da artmasını planlıyoruz. Türk Hava Yolları artık İstanbul’dan Kahire’ye günde dört sefer yapıyor. Rusya’dan da geçen yıl 1.7 milyon turist gelmişti, bu yıl 2 milyon olacak. Bu sayı da daha artacak. Ama bizi Türkiye ile rakip görmeyin. Türkiye’de yaz bittiğinde bizde başlıyor ya da tam tersi dolayısıyla rakip değil tamamlayıcı ülkeyiz. Bize kuzey ülkeleri ve Balkanlar’dan gelen turistler mutlaka Türkiye’ye uğruyor” dedi.

Bölgedeki İsrail-Filistin çatışmalarının ilk günlerde turizme büyük damga vurduğunu ancak şu an eskisi kadar etkisi bulunmadığını belirten Elsherbeiny, erken rezervasyonlarda artışlar yaşandığını da söyledi.