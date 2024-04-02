Turizm Bakanlığı kamuya ait konaklama tesisi ve lojmanları özelleştiriyor

Yayınlanma: 02.04.2024 - 11:25

Güncelleme: 02.04.2024 - 11:25

Kültür ve Turizm Bakanlığı, birçok ilde turizm merkezi içinde veya dışında kalan Hazine mülkiyetindeki otel, personel lojmanı ve konaklama tesisini yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, söz konusu tesisler; Antalya, Aydın/Didim, Çankırı/Ilgaz, İzmir, Kayseri/Erciyes, Bodrum, Trabzon/Akçaabat, Adana/Karataş ve Çanakkale/Lapseki ile ve ilçelerinde yer alıyor. Taşınmazların; 3-4 veya 5 yıldızlı otel, butik otel, tatil köyü, günübirlik tesis, özel konaklama tesisi ve personel lojmanı niteliğinde olduğu belirtildi.

İlana göre 3 Nisan'dan itibaren erişilebilecek olan turizm yatırımcılarına kamu taşınmazı tahsis şartnamesinde özellikleri belirtilen kamu taşınmazları, ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak üzerlerinde turizm amaçlı yatırım yapmak üzere Bakanlık tarafından yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecek.