Barınamıyoruz Hareketi İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi

Yayınlanma: 12.10.2023 - 17:53

Güncelleme: 12.10.2023 - 18:11

Emlak fiyatlarındaki artış özellikle son birkaç yıldır yurttaşları canından bezdirdi. Her geçen gün artan konut fiyatları ve kiralar en çok öğrencileri vurdu. Örgün öğretim döneminde ailelerinden farklı bir şehirde yaşamak zorunda kalan üniversite öğrencileri yetersizlik sebebiyle Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yer bulamadı. Öte yandan özel yurt fiyatları ve kira fiyatlarındaki artış da sürdü.

Bundan iki yıl önce bir grup öğrenci yaşadıkları barınma krizine dikkat çekmek amacıyla sosyal medya platformu X'te buluştu. Türkiye'nin dört bir yanından üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarını dile getiren platforma kısa zamanda pek çok öğrenci katıldı. İki yıl önce sokakta sabahlayarak eylem yapan öğrenciler zaman zaman polis müdahalesine ve gözaltılara maruz kaldı.

"BAZI KYK YURTLARINDA SICAK SU YOK"

Öğrencilerin İstanbul Fatih'te bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"2 senedir dile getirdiğimiz sorunlara hiçbir çözüm bulunmadı hatta bu sorunlar katlanarak büyüdü. Balık istifi odalar, ucuz sonu görünmeyen yemekhane kuyrukları, haddinden fazla öğrenciyi bünyesine alan binalar temiz değil. Şahit olmadığımız hiçbir şeyi konuşmuyoruz. Bütün bunlar iki senedir ihbar hattımıza videolar şeklinde geliyor. KYK yurdunda kalmaya mecbur olanlar, böcekli, taş ve kıl çıkan, latik eldiven çıkan yemeklere mecbur. Bazısının odasında sıcak su yok, çeşmesinden çamur gelen, çamaşırhanesini lağım basanlar var."

"ÖĞRENCİYKEN ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

Konuya dair Cumhuriyet'e konuşan öğrenciler barınma krizinin nasıl derinleştiğini gözler önüne serdi.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenimine devam eden 23 yaşındaki Dilan Tekin, "Barınmamız için yeterince bütçe ayrılmadığından bunları yaşıyoruz. Kültür Bakanı'nın kendine ait lüks otelleri varken biz burada belki de ilk depremde öleceğimiz evlerde yaşıyoruz. Evlerin kiralarını ödemek için de öğrenciyken çalışmak zorunda kalıyoruz. 10 öğrenciden 9'una yurt çıkmıyor. KYK burslarını da geri ödemeli olarak alabiliyoruz, burs verilen sayısı çok kısıtlı" ifadelerini kullandı.

"4 KİŞİ KALDIĞIMIZ ÖĞRENCİ EVİNE BEŞİNCİYİ ARIYORUZ"

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Fotoğraf bölümünde okuyan 24 yaşındaki Demir Karabacak, iki yıl başvurmasına rağmen KYK yurdunda yer bulamadığını söyledi ve şöyle devam etti:

"Artık akrabalarımın yanında barınamayacak duruma geldiğimden arkadaşlarımla eve çıktık. Geçen sene 7 bin 500 olan kira bu sene 12 bin 500 oldu. Bu yüzden dört kişi kaldığımız eve beşinci bir kişi aramaya başladık. KYK kredisi alıyorum ancak öğrenimim bittikten sonra en az 60 bin lira borcum olacak."

"BİR KİTAP 630 LİRA"

Kocaeli Üniversitesi'nde Pazarlama okuyan 23 yaşındaki Emin Beyaz ise şunları kaydetti:

"Üniversiteye yerleştiğim sene bir ay boyunca arkadaşlarımla ev aradık. Son hafta parklarda, deniz kenarında yattık çünkü gidip gelmek maliyetliydi. O zaman bulduğumuz ev benim okuluma üç vasıta uzaklıktaydı. Türk gençliğinin bir umudu yok. Geçtiğimiz gün bir hocamın benden istediği kitap 630 liraydı ve bu sadece bir kitap parası.Okul açılmasına rağmen hala gitmedim çünkü iki hafta daha çalışıp para biriktireceğim, orada biraz daha rahat edeyim istiyorum."

YETKİLİLERE SESLENDİLER!

Basın açıklamalarının ardından öğrenciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çözüm önerilerinden oluşan bir rapor sundu. Öğrencilerin hazırladığı raporda şu ifadeler yer aldı:

"Bizler üniversite öğrencileri olarak sesimizi duyurmak, çözülebilir sorunlarımızı göstermek ve çözümü için aktif rol almak istiyoruz. Bunun için ilk önce barınmamız ve burslarımız konusundaki ilk ve doğrudan muhatabımız Gençlik ve Spor Bakanlığına gittik. Bizler bu saptadığımız sorunların çözümü için gerçek bir uğraş içerisindeyiz. Bu nedenle devletin tüm kurumlarına bu gerçekliği yansıtmak istiyor ve bu sorumluluğu üstlenmeye davet ediyoruz."

"BAKANLIĞIN BÜTÇESİ NEREYE GİDİYOR?"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesine ve aldığı ihalelere dikkat çeken öğrenciler, basın açıklaması sırasında,

"Kültür ve Turizm Bakanlığının bu yılki bütçesi 16 milyar 505 milyon 839 bin TL. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre bunun 11 milyar 933 milyon 584 bin TL’si cari bütçe, 4 milyar 572 milyon 255 bin lirası yatırım bütçesi. Ancak Bakanlık her yıl ödenek üstü harcama yapıyor. Sayıştay tarafından hazırlanan 2021 Yılı Genel Uygunluk Bildirimi Raporu’na göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı 3.8 milyon TL ödenek üstü harcama yapmıştır. Peki, bakanlığın bu bütçesi hangi yatırımlara gidiyor? Bütçe ayrılan işler yerine getiriyor mu?" diye sordu.

Barınma sorununa dikkat çekmek isteyen öğrenciler dün de Ankara'da Turizm Bakanlığı önüne giderek basın açıklamasında bulunmuştu.