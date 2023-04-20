Turizm sektörü yasasını istiyor: Acilen çıkarılmalı!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 10:10

Güncelleme: 20.04.2023 - 10:10

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar(ETİK) Birliği Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler ‘Turizm Meslek Birliği Yasası’nın acilen çıkarılması gerektiğin söyledi. Devletin stratejik planlamasında bu yıl turizm sektörünün 60 milyon turist 60 milyar dolar girdi hedefiyle sezona başladığını, 2030 yılında bu hedefin 100 milyon turist 100 milyar dolar girdi içerdiğine vurgulayarak “Bu kadar büyük hacimlere sahip, bu kadar güçlü bir sektörden ülkemize daha fazla kaynak aktarmasını istiyorsak, muhakkak yasasının çıkarılması gereklidir” diye konuştu.

“TURİZM SEKTÖRÜ ARTIK BU ŞEKİLDE YÖNETİLEMEZ “

Seyahat Acenteleri Birliği’nin,Rehberlerin ve Deniz Ticaret Odası’nın güncel yasaları olduğunu aktaran İşler, “Türkiye’nin cari açığını kapatan, istihdamın artmasında büyük rol oynayan, yerinde döviz getirici bir sektör olan turizm sektörü ise 1984 yılından kalan 2634 sayılı Turizm Teşvik Yasası ile idare edilmeye çalışılıyor. O yasa kadük kalmıştır. Koşmak isteyen sektörü topal bırakmaktadır. Bilinmelidir ki bu kıyafetle sektör artık kabına sığamıyor, bu kıyafet bu sektöre dar geliyor. Türk turizmi artık bu şekilde yönetilemez. Rekabetçi ortamda rakiplerimize karşı daha güçlü ve daha agresif olabilmemiz, dünya turizm pastasından daha fazla pay alabilmemiz için yeni yasanın bir an evvel çıkması gerekir. Deniz Ticaret Odasının olduğu gibi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin olduğu gibi, Rehberler Odası’nın olduğu gibi, konaklama sektörünün de yasasının çıkması lazım. Ya konaklama sektörüne özel bir yasa, ya da saydığım paydaşlarla birlikte ortak bir Türkiye Turizm Meslek Birliği Yasası çıkması lazım” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZİN REFAHI İÇİN ŞART”

Yasayla sektörden elde edilen gelirin katlanacağını anlatan ETİK başkanı, “Düşünün ki şu an yasa olmadan biz bu büyük hedefleri yakalıyoruz. Yasa çıksa, paydaşlar arasında bir entegrasyon ve hiyerarşik yapı olsa, acenteciyle, rehberle, konaklama sektörüyle, kruvaziyercilerle, uçak şirketleriyle, turizmin tüm paydaşlarının toplandığı bir çatı olsa, herkes senkronize olarak aynı hedefe koşsa, Türkiye turizmi daha fazla ve daha hızlı yol alır. Çağ atlamasına sebep olur. Bu yasa siyaset üstü bir yasadır. Ülkemizin tüm bireylerinin yaşam konforuna katma değer sağlayacak bir yasadır. Ülkenin refahı için şarttır” dedi.

“DAHA FAZLA DÖVİZ DAHA FAZLA İSTİHDAM DAHA BÜYÜK PAY”

“Turizm Yasası turizmciye güç verecektir” diye devam eden Mehmet İşler, “Daha fazla döviz girdisi olacak, daha fazla istihdam sağlanacak, ülkemiz dünya turizm pastasından daha büyük bir pay alacaktır. Bu güç ve güvenle, paydaşlarla daha senkronize ve daha uyumlu çalışırken, devlet sektör işbirliğinde daha organize olacağız. Daha büyük hedeflere koşacağız. Ülkemize daha çok katkı sağlayacağız. TBMM’ne yeni seçilecek sayın vekillerimize seslenmek istiyorum. Yaklaşık 6 yıldan beri bu yasa için çalışıyoruz. Metni hazır. Mecliste yasalaşmasını bekliyoruz. Bu bir milli davadır, milli görevdir. Lütfen Turizm Yasası’nı çıkartın. Sizlerden; bunu, kendinize, en kısa zamanda yapılması gereken bir milli görev olarak kabul etmenizi diliyoruz. Bu bizim çağrımızdır” ifadelerini kullandı.