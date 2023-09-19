Turizmciler umduğunu bulamadı: 'Pandemide dahi daha iyi bir sezon geçirmiştik'

Yayınlanma: 19.09.2023 - 11:31

Güncelleme: 19.09.2023 - 11:32

2023 yılına 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yıkıcı etkisiyle başlayan Türkiye’de, genel seçimlerin yarattığı belirsiz ortam, yüksek enflasyon mücadelesi, nakit akışında yaşanan daralma ve hem üretici hem de tüketiciyi zorlayan zamlar tüm sektörleri olumsuz etkiledi.

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden turizm sektörü de bu etkilerin gölgesinde belirsiz bir sezona başlangıç yaptı. Özellikle erken rezervasyon döneminde yaşanan deprem felaketinin yurtiçi ve yurtdışı rezervasyonlarını tamamen durdurduğunu ifade eden Çeşme Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, seçimlerle birlikte bu durgunluğun devam ettiğini ve sezona beklentilerin oldukça altında giriş yaptıklarını vurguladı.

Dünya'dan Özlem Sarsın'ın aktardığına göre, yaşanan olumsuzluklara ekonomik sıkıntıların da eklenmesi ile özellikle yurtiçi rezervasyonlarda sezon boyu durgunluk yaşandığını belirten Demir, “Şunu diyebiliriz ki, böyle bir durgunluğu ve sezona yansıyan olumsuzluğu son 20 yılda görmedik. Öyle ki Temmuz ayındaki doluluklarımız bile yüzde 60-70 seviyelerinde kaldı. İyi ki gurbetçilerimiz var. Onların gelmesiyle Temmuz ayının ortalarında doluluklarımız yükselmeye başladı ve Ağustos ayında beklenen doluluğu ancak yakalayabildik” dedi.

"YANİ MORALSİZ BİR SEZON YAŞADIK"

Çeşme’nin turizm sektörünü de yakından ilgilendiren önemli sorunlarla karşı karşıya kaldığına da değinen Demir, “Özellikle alt yapı hazırlıkları sezon dışında tamamlanmadığından; elektrik, internet, su kesintileri, ulaşım sorunu özellikle taksi sıkıntısı gibi sorunların yarattığı olumsuzluklar da sezonun tuzu biberi oldu.

Yani moralsiz bir sezon yaşadık” diye konuştu. Otel doluluklarını etkileyen diğer faktörün de günübirlik ve kural dışı rezidans ve villa kiralamaları olduğunu da vurgulayan Yakup Demir, “yasal boşluklardan yararlananlarla bu alanda kiralama yapanlar pandemi ile birlikte yüzde 500’lere varan bir büyüme kaydetti” dedi.