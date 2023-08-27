Mehmet Şimşek'ten grafikli turizm mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizmde patlama yaşandığını belirtti. Bakan Şimşek, "Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerinin büyümesindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’ye gelen turist sayısının grafiğini paylaşarak değerlendirmede bulundu.
Şimşek, İngilizce yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Turizmde patlama yaşanıyor! Tarihin en iyi temmuz ayına damgasını vuran Türkiye, bir ayda 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı! Türkiye’nin cari açığının, tüketici kredilerindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması (Haziran’daki 56 milyar dolarlık 12 aylık cari açıktan Aralık’ta 40 milyar dolar civarına) bekleniyor. Bu, liranın daha istikrarlı olmasını destekliyor.”
Tourism is booming! Türkiye welcomes a remarkable 7.1 million foreign visitors in one month, marking the best July in history!— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 26, 2023
Türkiye’s current account deficit is expected to shrink significantly (from a 12-month rolling deficit of $56 billion in June to around $40 billion in… pic.twitter.com/bBHMrY85aq
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