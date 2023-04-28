Turizmde rakipler atakta

Yayınlanma: 28.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.04.2023 - 03:00

“Dünya turizminde rekabet yeniden hız kazanıyor. Bu keskin rekabette öne çıkmak için yeni ve doğru stratejilerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor” diyen Bağlıkaya, bu kapsamda Türkiye ve rakiplerinin yılın ilk iki ayındaki geceleme sayılarına atıf yaptı.

Bağlıkaya’nın verdiği bilgiye göre Türkiye’deki konaklama tesislerinde yabancıların gerçekleştirdikleri geceleme sayısı Ocak-Şubat 2022’ya kıyasla yüzde yüzde 0.7 artışla 7.2 milyonu aşarken Yunanistan’da yüzde 167.5 artışla 1.2 milyon, İtalya’da yüzde 70.4 artışla 17.4 milyon, İspanya’da yüzde 39.6 artışla 28.5 milyon ve Fransa’da yüzde 79.6 artışla 8.4 milyonu geçti.

(Firuz Bağlıkaya)



Rakiplerdeki bu artışın 2023’te yaşanacak rekabet için önemli bir gösterge olduğuna işaret eden Bağlıkaya, asıl önemli olanın ise gecelik kişi başı ortalama turizm gelirin artırılması olduğunu söyledi. Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Örneğin 2022’de İspanya turistlerden gece başına 162 Avro, İtalya ise 121 Avro gelir elde ediyor. Bizim gelirimiz ise 89 dolar yani yaklaşık 85 Avro oldu. Ülkemizin tanıtım ve pazarlama stratejilerini yeniden oluşturmalıyız.”