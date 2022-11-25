Turizmde yatırımlar yetersiz kaldı

25 Kasım 2022 Cuma, 04:00

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) bu yıl 12’ncisini düzenlediği Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023’le birlikte “Sürdürülebilir Turizm Programı”nın başlayacağını açıkladı. Süreci geleceğin turizmi olarak tanılmayan Ersoy, bunun kredilendirmeden tüketici tercihine her alanı etkileyeceğini belirtti.

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Üst Yöneticisi Hakan Ateş ise sektörün özellikle 2020’den bu yana başarılı bir sınav verdiğini ve dünyada örnek gösterildiğni vurguladı. Ancak bunun sürdürülebilmesi için gereken yatırımların yetersiz kaldığını anlatan Ateş, 2012’de 11.7 milyar dolar olan sabit yatırımların bu yıl 2.7 milyar dolarda kaldığını, 2020’de 21 milyar dolara ulaşan birikimli kredilerin de 13 milyar dolara indiğini ifade etti.

REFAH VE ENFLASYON

Genel ekonomiyi de değerlendiren Ateş, Türkiye’nin özel bir dönemden geçtiğini, seçim süreci nedeniyle büyümenin önceliklendirildiğini, seçim sonrası ise daha normal politikalara dönüş bekleğini aktardı. Baz etkisiyle yüzde 40-50 düşecek enflasyonun yetersizliğine de atıf yapan Ateş, “Çünkü halkın refahı ancak düşük enflasyonla olur” dedi.