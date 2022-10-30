Turizm kenti Antalya’nın ilk ve tek kadın Şahin'i denetim için yollarda

Antalya’nın tek kadın Şahin'i olmasına ilişkin Köseoğlu, “Bu onur ve gurur verici. Kendim çok istedim, görevimi seviyorum. 2 yıl önce ben kendim çalışabileceğimi söyledim. Müdürlerim beni kırmadı. Bir süre araçlarda çalıştım, daha sonra ise eğitimlerini alarak Şahinler'de çalışmaya başladım. İlk başlarda olabilir mi olamaz gibi tereddüt oldu. Sağ olsun komiserlerim ve müdürlerim özellik çok yardımcı oldu. Komiserim Yusuf Uzun’un da çok desteğini gördüm. Müdürlerimin güveni ile yola çıktım. Hatasız, kusursuz olarak da görevimi sürdürüyorum. Nasıl diğer arkadaşlarım görev başında ise ben de aynısını yapıyorum” dedi.