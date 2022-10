Turizm kenti Antalya’nın ilk ve tek kadın Şahin'i denetim için yollarda

EN ÇOK ZORLAYAN DALGIN SÜRÜCÜLER

Sürücülerin kadın olmasından dolayı sık sık kendisini tebrik ettiklerini belirten Köseoğlu, “Yabancı misafirlerimiz hayran kalarak benimle fotoğraf çektirmek istiyor. Her an kaza ve risk altındayız, her an karşımıza seyir halinde bir şey çıkabilir. Ama hamdolsun arkadaşlarımız o kadar güzel yetiştirilmiş ki hepsi çok zeki insanlar. Şoförlerimizin çok dalgın olduğunu görüyorum. Bir olaya giderken yolu açmakta sıkıntı yaşıyoruz. Bazıları direkt yardımcı oluyor. Sürücülerden ricam lütfen cep telefonu kullanmayın” diye konuştu.