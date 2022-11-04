Türk Devletleri Bankalar Birliği Konseyi için ilk imzalar atıldı

04 Kasım 2022 Cuma, 12:44

TÜRK Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin banka birlikleri, Türk Devletleri Bankalar Birlikleri Konseyi'nin kurulması amacıyla, işbirliği anlaşmasına imza attı. Türkiye Bankalar Birliği ev sahipliğinde düzenlenen imza törenine, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın banka birlikleriyle, Türkiye Katılım Bankaları Birliği katıldı. Törende Azerbaycan'ı Zakir Nuriyev, Kazakistan'ı Marat Baitokov, Kırgızistan'ı Anvar Abdraev, Özbekistan'ı Takhir Babamuradov ve Türkiye'yi Alpaslan Çakar ve Osman Çelik, bankalar birlikleri düzeyinde temsil etti.

Törende konuşan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl önce kurulan Türk Konseyi'nin, yeni adıyla Türk Devletleri Teşkilatı'nın birlik ve dayanışmanın en müşahhas hali olduğunu belirterek, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin önemine işaret etmişlerdi. Türk Devletleri Teşkilatı, kurumsal yapıda ve her alanda ilerliyor, gelişiyor. Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişim ve zorluklar, bölgesel iş birliği yapılarının önemini daha da artırıyor. Son yarım yüzyıldaki gelişmeler, ikili, bölgesel, çok uluslu ilişkileri başarılı olan ülkelerin her alanda başarılı olduğunu da ortaya koymuştur. Dünyanın ekonomik merkezi batıdan doğuya doğru kayıyor. Türk Dünyası teşkilatına üye ülkeler, batıyla doğu arasında merkezde yer almaktadır. Yüksek büyüme ve kalkınma potansiyelleri ile hem bölgesine hem de dünya ekonomisine yüksek katma değer sağlayabilecektir" dedi.

"TÜRK DEVLETLERİ BANKALAR BİRLİĞİ KONSEYİ BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUDUR"

Konseyin temel kapsamından bahseden Çakar, "Türk Devletleri Bankalar Birliği Konseyi, üyelerinin özgür irade ve eşit haklar prensiplerine uygun olarak kurulmuş, üyelerini ortak çıkarlar amacıyla bir araya getiren, ticari amacı olmayan bir sivil toplum kuruluşudur. Konseyin faaliyetleri üye devletlerin yasal düzenlemeleri, uluslararası sözleşmeler ve tüzüğe uygun olarak gerçekleştirilecektir. Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden, ekonomik ve bankacılık sektörü ilişkilerimizi geliştirmekte daha fazla yararlanmak amacındayız. Bu sayede devletlerimiz arasında sağlam temelli oluşturulan siyasi ve toplumsal dayanışmayı, ekonomik anlamda somutlaştırmak, kalıcı hale getirmek istiyoruz. Ülkelerimiz ve bölgelerimizi ilgilendiren meseleleri konuşmak ve ilerlemek için adımlar atarak, bankalar birlikleri arasında iş birliği geliştirmek bankacılarımızın ve iş insanlarımızın taleplerini doğru değerlendirmek en önemi hedeflerimizin başında gelmektedir" şeklinde konuştu.

"TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞMAK İSTİYORUZ"

Bankacılık sektörünün geliştirilmesini hedeflediklerini belirten Çakar, "Reel sektöre ve ülke ekonomilerine pozitif çıktılar üretmesi için, sektöre ilişkin konu ve çözümlerimizi istişare ederek tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz. Gelişmeler konusunda ortak platformlar, zirveler, forumlar, konferanslar düzenleyerek bankacılık verilerini düzenlemelerini ve iyi uygulamalarını paylaşıyor olacağız. Dijital bankacılığın geliştirilmesini, suç gelirleriyle mücadele ve uyum alanında, iklim ve çevre krizleriyle mücadele, ödeme ekosistemlerinin yaygınlaştırılması konularında işbirliği yapmak istiyoruz" diye konuştu.

İlerleyen dönemde farklı ülkelerden de katılım beklediklerini belirten Alpaslan Çakar, "Bizler Türk dillerini konuşan devletlerin birlikleri olarak çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlama sözünü bir kez de sizlerin önünde, imzalarımızla belgeye bağlıyoruz. Bugün aramızda bulunmayan Türkmenistan'ın da kısa bir süre içerisinde daimi üye olarak aramızda bulunmasını bekliyoruz. Bugün misafir olarak aramızda bulunan Gürcistan, KKTC ve Macaristan bankalar birliklerinin de bizlerle birlikte olacağına inanıyoruz. Bizlere yol gösteren cumhurbaşkanlarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyoruz" dedi.